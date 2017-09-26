Таллин, 26 сентября, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Чешская ассоциация индустрии для железнодорожного транспорта ACRI заявилась на участие в проекте Rail Baltica. Об этом сообщает издание logistics.ru.

Gediminas Совмещённая колея на участке Шяштокай — Моцкава (1520 мм и 1435 мм) для проекта Rail Baltica

Выступив с презентацией в Риге, чехи открыто заявили о намерении принять участие в «проекте века». Отмечается, что в перспективе чехи могут также поучаствовать в реконструкции перегона Рига — Мангали.

«В апреле мы представили проект на глобальном форуме, представив выводы исследования Ernst & Young, которые показали, что основными пользователями дороги будут жители балтийских стран, которых наберется 4 млн в год или в лучшем случае 8 млн. Время переезда будет весьма конкурентоспособным даже в сравнении с авиацией», — заявил Каспарс Рокенс из Rail Baltica.

Он также отметил, что в грузовом движении дорога будет обеспечивать доставку продукции с востока на запад и с севера на юг, с упором на грузовой потенциал Финляндии.

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Однако эксперты уверены, что такие цифры по пассажиропотоку как минимум преувеличены.

Доктор экономики Анна Мейзер сегодня, 26 сентября, в своём комментарии для ИА REGNUM отметила, что цифры, которыми оперируют представители проекта Rail Baltica, крайне сомнительны.

«Интересно, откуда уважаемая фирма Ernst & Young брала эти цифры? Всё население Прибалтики сейчас чуть меньше 6 миллионов жителей, включая младенцев и стариков. Демографические показатели не улучшаются, а стремительно ухудшаются. Латвия и Литва за 20 лет потеряли почти 20% населения, и эта тенденция нарастает. Данные цифры будут похожи на правду, если предположить, что всё население Прибалтики один раз в год съездит на поезде в Польшу или Германию. Но кроме Rail Baltica есть автобусное сообщение, есть авиационное, есть, в конце концов, личные автомобили. Так что цифры Ernst & Young — это не реальный просчёт, а желание выдать мечту за действительность. Даже пассажирооборот «Сапсана» за 2016 год составил всего 4,8 млн пассажиров. И это при том, что население Москвы и Петербурга почти в три раза больше населения всей Прибалтики».

Напомним, что пассажиропоток аэропорта Риги в 2016 году составил 5,4 млн человек.

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Что касается грузопотока, который должен пойти по Rail Baltica, то, по мнению Анны Мейзер, финны «в здравом уме и твёрдой памяти» не откажутся от прямой доставки своих грузов из своих портов в страны ЕС. Финнам нет смысла терять деньги и время, перегружая свои товары на составы прибалтийской дороги Rail Baltica, когда они имеют прямой выход на рынки ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги, которая бы соединила все три страны Прибалтики со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки.