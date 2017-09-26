Нижний Новгород, 26 сентября, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Андрей Репин ИА REGNUM Губернатор Валерий Шанцев на заседании Заксобрания 26 сентября

Отмечается, что награда присуждена за «большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу».

Сегодня же в Нижегородской области проходит заседание областного Законодательного собрания, где в кулуарах обсуждается приближающаяся отставка Шанцева. Вопрос с отставкой решен на федеральном уровне, она состоится или сегодня, или в ближайшие дни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM несколько источников в заксобрании.

По информации, преемником Шанцева станет первый заместитель министра промышленности и торговли России Глеб Никитин.

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«Вчера была отставка Меркушкина (экс-губернатор Самарской области — прим. ИА REGNUM), а снимать губернаторов сразу пучком в один день нельзя. Поэтому перенесли на несколько дней», — пояснил один из собеседников агентства.

Напомним, сам Николай Меркушкин, комментируя свою отставку, предположил, что есть «определенный перечень» по отставкам других глав.

«В том числе сейчас, наверное, будут решения и по другим губернаторам», — сказал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 20 сентября в СМИ со ссылкой на источники в администрации президента появилась информация о том, что губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев уходит в отставку.

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Официального подтверждения эта информация так и не получила. Но даже если бы она оказалась правдой, отставка Шанцева большого удивления не вызвала бы. Фамилия нижегородского губернатора как одного из наиболее вероятных кандидатов на «вылет» уже не раз называлась в экспертных кругах сразу после единого дня голосования 10 сентября. Тогда говорилось, что курс на ротацию кадров среди руководителей регионов, взятый администрацией президента, будет продолжен, и в ближайшие месяцы свои посты могут покинуть еще с десяток губернаторов. Среди возможных кандидатов на отставку эксперты называли и Шанцева.

Сам губернатор 21 сентября опроверг слухи о своей отставке. «Как только я соберусь в отставку, я об этом скажу», — заявил Шанцев, добавив, что он продолжает работу и его график на каждый день расписан до 22:00.

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Информацию о том, что никаких решений об отставке нижегородского губернатора нет, подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что администрация главы государства «кадровые вопросы никогда не предвосхищает, не анонсирует, не подтверждает и не опровергает». При этом он отметил, что если какие-то решения будут приняты, о них будет сообщено надлежащим образом.