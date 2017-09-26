Вильнюс, 26 сентября, 2017, 10:30 — ИА Регнум. После того, как выяснилось, что литовские учёные консультируют Белоруссию в вопросе строительства атомной станции, и последующего скандала, Институт энергетики Литвы решил разорвать контракт со своими минскими партнёрами, сообщило литовское агентство BNS.

(сс)Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч БелАЭС

Поскольку МИД порекомендовал Институту энергетики Литвы пересмотреть свою позицию по поводу предоставляемых Белоруссии консультаций по вопросам ядерной безопасности, институт думает о выходе из этого проекта. В выходе Литвы, подчёркивают литовские учёные, заинтересована и Белоруссия, которая недовольна позицией официального Вильнюса по поводу Белорусской АЭС. Это подтвердил директор института Сигитас Римкявичюс. Однако, по его словам, решение окончательно еще не принято. «Подписан контракт с Еврокомиссией и имеются проектные обязательства. Мы думаем инициировать выход из проекта, но не можем так сказать — мы обрываем обязательства и работайте, как хотите. Проекты конкурсные, создается команда, так что нужно согласовать процессы», — сказал учёный агентству BNS.

Проект, в котором участвуют литовские специалисты, финансируется в рамках программы Еврокомиссии «Инструмент ядерной безопасности». Его стоимость составляет порядка 3,5 млн евро, а институт, по утверждению литовской стороны, заработает на нем около ста тысяч евро.

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