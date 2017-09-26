Москва, 26 сентября, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму образовало оперативный штаб по возвращению из-за рубежа российских туристов — клиентов авиаперевозчика «ВИМ-Авиа», сообщили в Ростуризме.

Sergey Korovkin 84 Boeing 757-200 авиакомпании «ВИМ-Авиа»

Штаб сформирует списки туристов, которые воспользовались услугами «ВИМ-Авиа» и не могут вылететь из-за границы по приобретенными ранее обратным билетам.

Также оперативным штабом будут установлены местонахождения каждого из российских туристов и будут прорабатываться варианты возвращения туристов в Россию.

По данным Ассоциации турпоператоров России, число туристов, которые могут понести потери от ситуации с долгами российской компании «ВИМ-Авиа», может достичь 100 тысяч.

В Ростуризме отметили, что, к сожалению, фонды ассоциации «Турпомощь» не смогут помочь пострадавшим клиентам авиакомпании.

Фонды были сформированы на случай невозможности выполнения своих обязательств туроператорами, а в данном случае вина за нештатную ситуацию лежит на авиаперевозчике.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» заявила о своей тяжелой экономической ситуации, финансирование заморожено, и обслуживание в аэропортах приостановлено.

«ВИМ-Авиа» накопила большие долги перед «Домодедово», и в авиакомпании будет введено антикризисное управление. Долги превышают полмиллиарда рублей.

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Проблемы у авиакомпании начались в третьей декаде сентября 2017 года. Из-за наличия задолженности перед топливно-заправочными и сервисными компаниями начались массовые задержки рейсов.

Напомним, авиакомпания «ВИМ-Авиа» выполняла регулярные полеты по 16 международным маршрутам, в частности в Китай, Армению, Грецию, Испанию, Турцию, Болгарию и другие страны.

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