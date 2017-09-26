Отмена публичных слушаний нанесёт удар по градостроению
Ростов-на-Дону, 26 сентября, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Законопроект об общественных обсуждениях, которые призваны заменить публичные слушания по вопросам градостроительства, полон тайн и неясностей. Информация о документе порождает ощущение «мутной воды», в которой плавают благие намерения. Вызывает большие сомнения в адекватном отражении общественного мнения и электронная система голосования, которая, как известно, может незаметно корректироваться специалистами, и форма отражения мнения. Такое мнение ИА REGNUM высказал координатор общественной группы «Поток», член Общественного совета при министерстве культуры Ростовской области по вопросам культурного наследия Александр Сушков.
«Мнения будут учитываться как на ЕГЭ: да — нет (а такой вариант редко объективно отражает сложные градостроительные процессы) или в развёрнутом виде. Но тогда возникает вопрос: кто и как будет сводить в лаконичное мнение многочисленные «романы» опрашиваемых по конкретным вопросам. Система «да — нет» всё упрощает и извращает, а в развёрнутых мнениях часто сложно выделить суть и привести к общему знаменателю единого общественного мнения. И совсем непонятен статус общественного мнения — он будет обязателен к исполнению или носить рекомендательный характер?» — задаётся вопросом собеседник.
По его словам, обилие вопросов и неясностей отражает незавершённость рассматриваемого законопроекта.
Александр Сушков отметил, что ростовчан в первую очередь интересуют прикладные возможности законопроекта. Особенно волнуют два вопроса в аспекте градостроительства: тактичная застройка исторического центра Ростова-на-Дону и архитектурные последствия «градообразующих» пожаров в многострадальном городе.
«Рассматриваемый законопроект, будучи принят в недоработанном виде, может нанести градостроению гораздо больший вред, нежели отсутствие нового закона. Вспомним мудрых китайцев: «Лучше ничего не делать, чем стремиться к тому, чтобы что-либо заполнить». Думаю, описанный законопроект должен быть выставлен в полном тексте для ознакомления общественности и принят только в соответствии с обобщёнными выводами мнений населения», — подчеркнул Сушков.
Напомним, ранее директор института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков выделил в качестве основных антитезисов к принятию законопроекта об отмене публичных слушаний два основных. Во-первых, это боязнь того, что данным голосованием можно будет манипулировать, «накручивая» голоса в том или ином конкретном случае. Во-вторых, ограничение участия в этом процессе тех, кто не умеет пользоваться интернет-пространством, и тех, у кого такой нет возможности в силу разных обстоятельств.
Особенное внимание, по мнению эксперта, нужно обратить на обсуждение наиболее острых решений в сфере градостроительства, не превращая их в формальность.
«К примеру, на данном этапе в Ростове-на-Дону актуален вопрос с будущей застройкой места пожара в центре города. Необходимо, чтобы в той или иной форме, но обязательно учитывалось мнение горожан по этой проблеме. Градостроительные проекты такого рода без учёта мнений граждан могут приводить к возникновению социальных конфликтов», — подчеркнул комментатор.
Законопроект, предполагающий отказ от публичных слушаний в сфере градостроительства, вызвал недовольство и у депутата Ростовской-на-Дону городской думы Анатолия Котлярова.
«Этот законопроект в реальности такой же фонарь, как и сегодняшнее положение о публичных слушаниях. В реальности это чистой воды формалистика. Как существующий акт, так и предполагаемый», — с сожалением отметил народный избранник.
Читайте также: Публичные слушания — это чистой воды формалистика
Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект предполагает перейти от процедуры публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности к процедуре общественных обсуждений, в том числе с использованием интернета. Вся процедура, по мнению большинства экспертов, предполагает риск того, что обсуждения станут инструментом манипуляции в случае, например, неблагоприятного исхода для заказчика публичных слушаний, и власти смогут всё нивелировать большим количеством голосов «за», полученных якобы с помощью интернет-голосования.
Ранее по теме: Бабки решат? Госдума отменяет публичные слушания по градостроительству