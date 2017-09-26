Ростов-на-Дону, 26 сентября, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Законопроект об общественных обсуждениях, которые призваны заменить публичные слушания по вопросам градостроительства, полон тайн и неясностей. Информация о документе порождает ощущение «мутной воды», в которой плавают благие намерения. Вызывает большие сомнения в адекватном отражении общественного мнения и электронная система голосования, которая, как известно, может незаметно корректироваться специалистами, и форма отражения мнения. Такое мнение ИА REGNUM высказал координатор общественной группы «Поток», член Общественного совета при министерстве культуры Ростовской области по вопросам культурного наследия Александр Сушков.

ИА REGNUM Парамоновские склады в Ростове-на-Дону

«Мнения будут учитываться как на ЕГЭ: да — нет (а такой вариант редко объективно отражает сложные градостроительные процессы) или в развёрнутом виде. Но тогда возникает вопрос: кто и как будет сводить в лаконичное мнение многочисленные «романы» опрашиваемых по конкретным вопросам. Система «да — нет» всё упрощает и извращает, а в развёрнутых мнениях часто сложно выделить суть и привести к общему знаменателю единого общественного мнения. И совсем непонятен статус общественного мнения — он будет обязателен к исполнению или носить рекомендательный характер?» — задаётся вопросом собеседник.

По его словам, обилие вопросов и неясностей отражает незавершённость рассматриваемого законопроекта.

Александр Сушков отметил, что ростовчан в первую очередь интересуют прикладные возможности законопроекта. Особенно волнуют два вопроса в аспекте градостроительства: тактичная застройка исторического центра Ростова-на-Дону и архитектурные последствия «градообразующих» пожаров в многострадальном городе.

«Рассматриваемый законопроект, будучи принят в недоработанном виде, может нанести градостроению гораздо больший вред, нежели отсутствие нового закона. Вспомним мудрых китайцев: «Лучше ничего не делать, чем стремиться к тому, чтобы что-либо заполнить». Думаю, описанный законопроект должен быть выставлен в полном тексте для ознакомления общественности и принят только в соответствии с обобщёнными выводами мнений населения», — подчеркнул Сушков.

Напомним, ранее директор института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков выделил в качестве основных антитезисов к принятию законопроекта об отмене публичных слушаний два основных. Во-первых, это боязнь того, что данным голосованием можно будет манипулировать, «накручивая» голоса в том или ином конкретном случае. Во-вторых, ограничение участия в этом процессе тех, кто не умеет пользоваться интернет-пространством, и тех, у кого такой нет возможности в силу разных обстоятельств.

Особенное внимание, по мнению эксперта, нужно обратить на обсуждение наиболее острых решений в сфере градостроительства, не превращая их в формальность.

«К примеру, на данном этапе в Ростове-на-Дону актуален вопрос с будущей застройкой места пожара в центре города. Необходимо, чтобы в той или иной форме, но обязательно учитывалось мнение горожан по этой проблеме. Градостроительные проекты такого рода без учёта мнений граждан могут приводить к возникновению социальных конфликтов», — подчеркнул комментатор.

Законопроект, предполагающий отказ от публичных слушаний в сфере градостроительства, вызвал недовольство и у депутата Ростовской-на-Дону городской думы Анатолия Котлярова.

«Этот законопроект в реальности такой же фонарь, как и сегодняшнее положение о публичных слушаниях. В реальности это чистой воды формалистика. Как существующий акт, так и предполагаемый», — с сожалением отметил народный избранник.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект предполагает перейти от процедуры публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности к процедуре общественных обсуждений, в том числе с использованием интернета. Вся процедура, по мнению большинства экспертов, предполагает риск того, что обсуждения станут инструментом манипуляции в случае, например, неблагоприятного исхода для заказчика публичных слушаний, и власти смогут всё нивелировать большим количеством голосов «за», полученных якобы с помощью интернет-голосования.

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