Нижний Новгород, 26 сентября, 2017, 10:00 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде обманутые дольщики проводят пикет перед зданием областного Законодательного собрания, где 26 сентября проходит очередное пленарное заседание. Дольщики требуют вмешательства губернатора Валерия Шанцева в решение их вопроса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Обращение дольщиков к губернатору Валерию Шанцеву

Протестующие особо отмечают, что именно губернатор активно агитировал людей принять участие в программе «Жилье для российской семьи». В итоге на сегодняшний день несколько тыс. дольщиков компании «Квартстрой» остались без квартир, но уже несколько лет платят ипотеку Сбербанку.

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Участники пикета знают, что в СМИ активно обсуждается вероятность отставки Шанцева и говорят, что если она произойдет, дольщики будут обращаться уже к новому главе региона. «Мы продолжаем платить ипотеку, а у нас по-прежнему ничего нет — только участок в открытом поле, к которому приписано несколько сотен семей», — говорит одна из участниц мероприятия. По ее словам, дольщики уже обращались и к президенту РФ, и в федеральный Минстрой, и в правоохранительные органы. Однако пострадавших постоянно «отфутболивают» на региональный уровень, где ситуация стабильно не находит решения.

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Дольщики заявляют, что протестные мероприятия продолжатся в течение нескольких дней.

Отметим, что губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев прибыл на заседание парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, многочисленные примеры того, какие проблемы могут возникнуть у обманутых дольщиков, не останавливают нижегородцев от участия в долевом строительстве. По итогам 2016 года в Нижегородской области заключено рекордное с начала реализации программы «Жилье для российской семьи» количество договоров участия в долевом строительстве. На 1 января 2017 года более 2000 нижегородских семей заключили договоры долевого участия в строительстве жилья в 2016 году, что в 2,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом.

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Пикеты дольщиков компании «Квартстрой-НН» проходят в Нижнем Новгороде регулярно. Так, в марте на улицу вышли дольщики, которые уже несколько лет ждут своих квартир в квартале «Европейский». В ходе мероприятия группа пикетчиков вынесла на площадь обитый тканью гроб с надписью «Не дождался». Пикетчики возложили к гробу три венка: «От губернатора», «От законодателей» и «От министерства строительства». По данным организаторов мероприятия, несколько дольщиков уже умерли, так и не дождавшись своих квартир.

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В мае 2017 года дольщики «Квартстоя» разбили палаточный лагерь в поселке Новинки у того места, где должен был быть построен ЖК «Смарт-Сити». На фоне этого лагеря они записывали видеообращения, которые направляли в Минстрой РФ, генпрокурору Юрию Чайке и министру МВД Владимиру Колокольцеву.

Летом 2017 года СК РФ возбудило уголовное дело по факту незаконного привлечения денежных средств дольщиков для строительства жилья в ЖК «Смарт-Сити». Первоначальный срок передачи дольщикам построенного жилья был установлен в IV квартале 2015 года и неоднократно переносился. По результатам прокурорской проверки было установлено, договора долевого строительства были заключены с нарушением требований ст. 11 федерального закона, так как ООО «УК «Квартстрой» в полном объеме не осуществлена оплата цены заключенных с застройщиком договоров долевого участия. Перевод долга на новых участников долевого строительства не осуществлялся.

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Позднее были задержаны гендиректор ООО «Квартстрой-НН» Сергей Жмаев и директор Нижегородского филиала ООО «УК Квартстрой» Анастасия Одинокова. В федеральный розыск были объявлены также вице-президент ООО «УК «Квартстрой» Александр Байгушев и председатель совета директоров компании ООО «УК «Квартстрой» Александр Делис, а также президент компании Павел Власюк.