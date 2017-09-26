Багдад, 26 сентября, 2017, 09:35 — ИА Регнум. В Иракском Курдистане состоялся референдум о независимости, более 93% жителей региона высказались за выход из состава Ирака. Станет ли данное историческое событие началом чего-то большего, покажет время, однако высокопоставленные чиновники региона не раз давали понять, что этот плебисцит будет началом чего-то более грандиозного.

Иван Шилов ИА REGNUM Курдистан

Действительно, референдум о независимости иракские курды уже проводили, в 2005 году он дал аналогичные результаты (что неудивительно для кланового общества), которые, впрочем, не привели к конкретным политическим последствиям.

Но референдум 25 сентября 2017 года в существенной степени отличается от предыдущего. Помимо всего прочего, впервые курды его проводили в условиях обладания нефтеносной провинцией Киркук, которая, несмотря на свой мощный экономический потенциал, важна для курдов не как источник доходов, а как исторический и культурный очаг курдской государственности.

Еще генерал Мустафа Барзани, отец нынешнего президента Иракского Курдистана Масуда Барзани, заявлял, что Киркук будет частью Южного Курдистана, даже если там останется жить всего лишь один курд.

Сегодня вооруженные силы Иракского Курдистана контролируют данную провинцию и уходить оттуда не собираются, несмотря на жесткую реакцию со стороны Багдада. Официальный представитель пешмерга Халгурд Хикмет в ответ на призыв иракского парламента отправить в Киркук войска заявил, что военные будут реагировать на любые вызовы со стороны Багдада и будут защищать свои районы силой оружия.

Думается, что курды просто так не уйдут из Киркука, для них это будет серьезным ударом. Тем более региональные державы прямо заявили о том, что не собираются воевать с курдами.

Все, что можно сделать, — это осуществить экономическую блокаду региона, в частности Турция могла бы перестать закупать нефть у Эрбиля, однако, как отмечают аналитики, данный шаг будет стоить Анкаре порядка $500 млн, на что она вряд ли готова пойти.

Стоит отдать должное лидеру иракских курдов президенту Барзани, который на протяжении многих лет выстраивал прочные экономические, политические, а также неформальные отношения со своими соседями. В частности, у него сложились теплые отношения с президентом Турции Реджепом Эрдоганом: лидеры дружат семьями.

Разрыв подобных контактов, возможно, будет стоить державам намного больше примирения с курдской независимостью в Ираке.

Еще одним, на наш взгляд, заслуживающим внимание фактором может стать личная позиция Барзани, полномочия которого в скором времени истекают. Президент Курдистана заявил, что ни он, ни его семья не будут участвовать в ближайших президентских выборах, а значит, независимость — это очень хорошая точка в завершении политической карьеры курдского вождя.

Создав независимое курдское государство, Масуд Барзани обеспечит себе бессмертие, его роль в истории Иракского Курдистана, возможно, даже затмит фигуру его великого отца. Случится ли это? Покажет время, одно можно сказать наверняка, курды сделали очередной, очень важный шаг на пути к осуществлению своей вековой мечты, впереди их ждет тяжелое, непредсказуемое будущее, но ясно одно, что Южный Курдистан изменился и прежнему уже не бывать.