Москва, 26 сентября, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Ассоциация туроператоров России заявила, что готовит обращение в российское правительство с просьбой вмешаться в ситуацию с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». Об этом сообщила пресс-служба АТОР.

Sergey Korovkin 84 Boeing 757-200 авиакомпании «ВИМ-Авиа»

«Ассоциация туроператоров направила в адрес правительства Российской Федерации обращение с просьбой вмешаться в ход разрешения ситуации с неплатёжеспособностью компании «ВИМ-Авиа», от которой могут пострадать до 100 тыс. российских туристов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, «ВИМ-Авиа» до конца летнего сезона должна была перевезти около 200 тыс. пассажиров, половина из которых — граждане России, запланировавшие поездку за границу.

Как сообщили в АТОР, остановка деятельности компании отразится в первую очередь на этих рейсах. Сложившаяся ситуация приведет к коллапсу на туристическом и авиационном рынках.

ИА REGNUM сообщало, что 25 сентября «ВИМ-Авиа» заявила о своей тяжелой экономической ситуации, финансирование заморожено, и обслуживание в аэропортах приостановлено.

Росавиация сообщила, что «ВИМ-Авиа» прекратит осуществлять чартерные рейсы, так как у перевозчика нет средств для продолжения деятельности.