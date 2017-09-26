Москва, 26 сентября, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Животное попало под колеса автомобиля Chevrolet в районе Косино-Ухтомский, в результате ДТП лось погиб, передает 26 сентября агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Pxhere.com Лось

«В районе ул. Заозерная водитель автомобиля марки Chevrolet совершил наезд на лося. В результате происшествия животное погибло», — сказал собеседник агентства.

В столичном управлении ГИБДД РФ инцидент подтвердили, уточнив, что водитель остался жив. На месте происшествия работает полиция, обстоятельства аварии выясняются.

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Ранее в Санкт-Петербурге отметили, что количество ДТП с участием лосей увеличилось. Как сообщили ИА REGNUM 21 сентября в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, с начала 2017 года на дорогах обоих регионов произошло 45 ДТП с лосями, в том числе 15 ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых 5 человек погибли, 17 человек получили ранения и травмы

Специалисты напоминают, что у животных начался период осеннего гона, который продлится до ноября.