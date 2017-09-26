Осло, 26 сентября, 2017, 09:01 — ИА Регнум. Рутинное учение «Запад», которое уже неоднократно в разные годы проводилось на территории России и Белоруссии и ставшее в 2017 году объектом мощнейшей информационной атаки со стороны стран Запада и НАТО, будет тщательно проанализировано в Североатлантическом альянсе. Об этом заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в интервью норвежскому порталу Aldrimer.

Минобороны России Учение «Запад-2017»

По ее словам, на анализ учений уйдет несколько недель. Тем не менее в НАТО уже сделали предварительные выводы: Лунгеску обвинила Россию в нарушении Венского договора, учения якобы были более крупными, чем в прошлые годы.

Так, по данным Минобороны РФ, в них приняли участие 12,7 тыс. человек, согласно Венскому договору, без приглашения западных наблюдателей и широкого доступа инспекторов могут участвовать в учениях 13 тыс. человек. В НАТО же со ссылкой на данные разведок, в том числе норвежской, утверждают, что их было от 70 до 150 тыс. человек.

«Мы предполагаем, что в учениях «Запад» приняли участие десятки тысяч подразделений. Это значительно превышает порог оповещения и наблюдения, закрепленный Венским документом. «Запад 2017» явился потерянной возможностью России установить доверие», — заявила Лунгеску.

Также в НАТО увидели «активную военную деятельность» там, где не заявлялось российской стороной: в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном море, у границ Украины и в Абхазском регионе Грузии. Тогда как по сценарию подразделения должны были быть задействованы в Белоруссии, Калининграде, на Балтийском море и в окрестностях Санкт-Петербурга, напомнила представитель альянса.

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Все российские военные учения должны рассматриваться как одно целое, целью которых была «отработка действий в условиях крупного межгосударственного конфликта». Москва использовала «весь спектр своей военной силы», считает представитель НАТО.

«На практике все российские действия явились одними стратегическими учениями всего спектра российской и белорусской военной силы», — сказала Лунгеску, уточнив, что все страны имеют право на проведение учений, однако они должны уважать свои обязательства в отношении прозрачности и предсказуемости.

Напомним, стратегические учения «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября на девяти полигонах России и Белоруссии. В маневрах участвовали порядка 12,7 тыс. военнослужащих, были задействованы около 70 самолетов и вертолетов, а также до 680 единиц боевой техники.