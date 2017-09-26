Вашингтон, 26 сентября, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Глава компании SpaceX Илон Маск показал, как будет проходить полёт на Марс. Видеоролик об этом он выложил на своей странице в Instagram.

Цитата: скриншот с сайта youtube, davide spagocci Миссия на Марс

В серии коротких видео смоделирована работа межпланетного космического корабля и его полёт на Марс. В частности, видно, как корабль, предназначенный для межпланетных перелётов, стартует с поверхности Земли, летит в космосе и приземляется на Марс.

Также Маск также сообщил, что подробности о межпланетном корабле будут раскрыты на Международном конгрессе астронавтики, который проходит с 25 по 29 сентября в Австралии в городе Аделаида.

Ранее Маск сообщал о том, что компания SpaceX планирует создать сверхтяжёлую ракету и флот из многократно используемых космических кораблей, способных летать между планетами.

По его расчётам, к концу XXI века на Марс можно будет доставить около миллиона людей. При этом главной целью станет создание на красной планете автономного города.