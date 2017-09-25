Тирасполь, 26 сентября, 2017, 00:08 — ИА Регнум. «Накал политической борьбы, конфронтационный потенциал в Молдове с каждым днем возрастает, причем не только в верхних эшелонах власти, но и на низовом уровне, приближаясь к своеобразной точке бифуркации, к открытому противостоянию и элементам гражданской войны», — заявил приднестровскому ИА «Новости Приднестровья» завкафедрой политологии и политического управления Приднестровского госуниверситета Илья Галинский.

jurnal.md Владимир Плахотнюк и Игорь Додон

Он отметил, что Молдавия сегодня — расколотое государство, «когда половина населения (в большинстве своем молодежь) смотрит на Запад (Евросоюз), а другая половина (в большинстве своем люди зрелого возраста и пенсионеры) на Восток (Россию), причем эта ориентация в большой степени мировоззренчески-идеологическая, поэтому примирить эти половинки крайне сложно».

Выльется ли ситуация в Молдавии в вооруженное политическое переформатирование государства, по его словам, зависит от того, как поведут себя лидер Демпартии и фактический руководитель страны Владимир Плахотнюк, опирающийся на поддержку США, и Игорь Додон, чувствующий поддержку России. «Скорее всего, и мы видим это уже сегодня, провоцировать своего оппонента будет Владимир Плахотнюк, рассчитывая в «краткосрочной шахматной партии» загнать Игоря Додона в ловушку, заставив его вывести своих сторонников на улицу с целью захвата власти, а затем обвинить его в попытке государственного переворота и мгновенно зачистить страну с помощью силовой акции», — предполагает Галинский.

Вместе с тем политолог сомневаемся, что Игорь Додон пойдет по пути развязывания силового захвата власти. И не потому, что не хочет этого, а в силу отсутствия необходимых властно-волевых качеств лидера. Поэтому, скорее всего, политическое противостояние в Молдавии в ближайшее время не переродится в революцию, прогнозирует Галинский.

Издание не исключает, что Игорь Додон вольно или невольно сам действует в интересах Плахотнюка, выполняя кроме пророссийской завесы также и функцию некоего глушителя или вытяжки остатков гражданской энергии той части общества, которой близка идеология социалистов. «Тем самым кукловоду удается контролировать гражданское недовольство на левом фланге и вовремя выпускать гражданский пар, вымывая разочарованный электорат у своих политических оппонентов», — отмечает издание.

Специальный представитель президента по взаимоотношениям с Украиной Владимир Ястребчак в свою очередь полагает, что протестная активность в Молдавии может самым неожиданным способом сказаться в том числе и на взаимоотношениях с Приднестровьем. В этой связи дипломат напомнил о трагических событиях, произошедших 2 мая 2014 года в Одессе.

«Какой всплеск внимания к приднестровской проблематике был. О том, что якобы там были приднестровцы, и они все инспирировали, и как они отразились на общей ситуации. Будет наверняка соблазн на каком-то этапе найти и приднестровскую руку в тех или иных протестах, уличить приднестровцев якобы в попытках дестабилизации. Задача наших граждан — постараться удержаться от каких-то соблазнов повлиять на ситуацию в Молдове. Сейчас в РМ есть определенные силы, которые могут это сделать, — это внутримолдавские политические силы, которые в первую очередь разыгрывают спектакль для внешнего зрителя», — считает Ястребчак.