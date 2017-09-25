Москва, 25 сентября, 2017, 23:26 — ИА Регнум. На фоне последних успехов российских ВКС и правительственных войск Сирии Вашингтон начинает думать о новой стратегии в регионе — и в частности о том, чтобы создать в Сирии предпосылки для новых конфликтов после мирного урегулирования. Об этом 25 сентября заявил член-корреспондент Военной академии наук Сергей Судаков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Минобороны России Сирия

«У американцев задача простая — сейчас невозможно уйти из Сирии, не потеряв лицо. Лицо размазано уже — всё! И теперь им нужно создать новую военную стратегию, чтобы уже сейчас изменить ситуацию», — заявил Судаков.

«Американцы не уйдут из Сирии. Ими будут создаваться автономии, задача которых — любой ценой создать так называемые маленькие анклавы, в которых будут существовать террористические группы», — считает эксперт.

Россия, конечно, не позволит создать каких-либо крупных военных организаций на территории Сирии, однако оставить большую партизанскую войну, на которую сейчас идёт Пентагон, Москва не сможет, уверен политолог.

По его мнению, в этом деле Пентагону незаменимую роль сыграют частные военные компании, поскольку они позволят «рассредоточить те крупные силы, которые существуют на сегодняшний день, и перейти к изматывающей партизанской войне» — и о том, сколь велика роль частных военных компаний в регионе говорит хотя бы то, что с 2014 по 2016 год в рамках сирийской кампании они получили контракты на 27 млрд долларов.

«Огромное количество так называемых американских «наёмников» из частных военных компаний находятся сейчас именно там. Они не носят регулярную форму, они не носят форму регулярных советников, и они часто попадают в том числе под обстрелы», — подчеркнул Судаков.

Таким образом, на сегодняшний день Пентагон придерживается той стратегии, чтобы переложить бремя борьбы с терроризмом на Россию и работу по «очистке территории Сирии» от боевиков, но при этом сохранив проамериканские зоны влияния внутри — чтобы затем «возрождать малое восстание и изматывать Россию и сирийский народ», полагает Судаков.

«США просто поняли, что тот опыт, который они получили во Вьетнаме, он работает. И чем больше они сейчас будут создавать частных маленьких военных бригад, тем дольше будет затягиваться данная ситуация. А результатами они будут отчитываться такими, какими они получаются на бумаге», — указал он.

По его словам, Россия могла бы уже сейчас поднять вопрос незаконного присутствия американских военных в Сирии на уровне Совета безопасности ООН, однако на данном этапе такой шаг не привёл бы большому положительному эффекту.

«Мы обязаны об этом говорить и будем говорить неоднократно. Но нам сейчас нужно накопить абсолютную базу доказательств, и особенно мы эту базу получим тогда, когда падёт Дейр-эз-Зор, где находится большое число по сути американских военных без формы», — считает член-корреспондент Военной академии наук.

«По большому счёту, нам очень важно представить здесь списки и показать товар лицом. Потому что пока что нам никто не верит — говорят, ребята, это всё слова, покажите товар лицом. И вот сейчас мы формируем доказательную базу. Доказательная база у нас очень серьёзная», — заключил эксперт.

Отметим, что к настоящему моменту ВКС России позволили сирийской армии освободить от Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ) крупные территории на северо-западе провинции Дейр-эз-Зор.

По некоторой информации, освобождены уже более 1,7 тыс. кв. м. В ходе наступления сирийская армия полностью зачистила от террористов стратегически важный пункт Маадан на севере провинции и готова приступить к освобождению восточного берега реки Евфрат.