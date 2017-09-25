Москва, 25 сентября, 2017, 20:19 — ИА Регнум. Минздрав не будет вводить какие-либо санкции против родителей, отказавшихся от вакцинации своих детей, заявила 25 сентября журналистам глава ведомства Вероника Скворцова.

NIAID Вакцинация

По словам Вероники Скворцовой, решение о введении таких санкций не только не принято, но и не рассматривалось.

При этом глава ведомства отметила, что разъяснительные меры всегда эффективнее запретительных, поэтому необходимо наладить контакты с разными группами граждан и разъяснить им значимость вакцинации и иммунопрофилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вероника Скворцова предлагала сократить оплату больничных родителям тех заболевших детей, которые ранее отказались от вакцинации своего ребенка, а Минздрав вёл переговоры с Фондом социального страхования о включении «материальных механизмов», стимулирующих ответственное отношению к прививкам