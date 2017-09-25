Москва, 25 сентября, 2017, 21:20 — ИА Регнум. Реформу нестационарной торговли в Москве нельзя назвать удачной — она пошла на пользу лишь крупном сетевому ретейлу, считает заместитель председателя Московского отделения «Опора России» Сергей Селивёрстов. Как он заявил 25 сентября корреспонденту ИА REGNUM, реформа упорядочила схему торговли в организационном плане, однако заметно снизила ассортимент продукции. При этом такой сегмент рынка, как общепит, был полностью уничтожен.

Цитата из к/ф «Военно-полевой роман». Реж. Пётр Тодоровский. 1983. СССР Послевоенная уличная торговля

«Говорить, что во всём реформа закончилась удачно, я бы не стал. Немного упорядочили в организационном плане, теперь понятна схема, есть объект, он выставляется на торги, принимаешь участие, выигрываешь, работаешь. Раньше была не совсем прозрачная схема, по каким договорам работали. Но сейчас порой, многие с этим сталкивались, не понимаешь, где купить бутылку воды, это серьёзная проблема», — отметил Селивёрстов.

Основная масса объектов НТО — это мороженое, печать, цветы, билеты. Определённый мизер остался на овощи, фрукты и хлебобулочные изделия, и это при том, что данная специализация была бы однозначно востребована в спальных районах. Хлебобулочную и овощную продукцию можно было бы распространить вблизи мест с высокой проходимостью, рядом с ТПУ, где проходит интенсивный пассажиропоток, а также в спальных районах, где люди вынуждены, чтобы зайти в стационарный магазин, делать «крюк». Поэтому те критерии, по которым объекты в своё время исключались из места дислокации, вызывают вопросы. Один из критериев был следующий: нахождение объекта НТО в непосредственной близости от стационарных объектов с тем же перечнем. По словам Селивёрстова, в этом присутствует некая лукавость властей.

«Сейчас и печать, и мороженое в большинстве своем в стационарных магазинах присутствуют, почему тогда эти объекты с этими специализациями стоят? В результате один и тот же ассортиментный перечень реализуется и в стационарных магазинах, и в НТО поблизости, а другие наименования просто удаляются», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что уличной торговли сейчас недостаточно. Те павильоны, которые есть сейчас, не всегда удобно расположены с точки зрения потребителей, а значит, и привлекательно с точки зрения бизнеса. Это доказывают торги: очень много объектов невостребовано, место, выбранное для объектов, не особо эффективно, а там, где есть хорошая проходимость, цены за аренду выше в 4−5 раз. При этом остаётся актуальным вопрос окупаемости. Например, в объектах «Мороженое» торговля идёт исключительно сезонная, поэтому они не всегда могут окупить свою арендную ставку в осенне-зимний период. Беспокойство также вызывает тот факт, что снижен ассортиментный перечень и полностью уничтожен общепит.

«Уничтожили вообще общепит. У нас сейчас нестационарных точек общепита не осталось вовсе. Это большой минус, данный сегмент объектов уничтожен полностью. Была хорошая инициатива у предпринимателей развить формат «ресторан на колесах», но по таким объектам до сих пор нет регламента», — добавил он.

Отметим, что реформа ограничила также и работу театральных касс. Большинству точек пришлось закрыться и перейти на работу в онлайн-режим.

«Театральные кассы — это востребованные объекты, они нужны, их не так много, допустим, гости столицы не всегда могут воспользоваться онлайн-продажами, проще купить так. Данный ассортимент необходим», — считает Селивёрстов.

В метро была другая история: объекты удалялись под предлогом безопасности пассажиров, поэтому, как отметил эксперт, не может не вызывать удивления тот факт, что сейчас эти объекты появляются вновь. Торговые места метрополитен разыгрывает самостоятельно, вне зависимости от города.

«Резюме таково, что вся реформа прошла в пользу крупного сетевого ретейла, потому что, убрав вокруг стационарных магазинов объекты уличной торговли, конкуренции это не прибавило», — заключил он.

Отметим, как ранее РБК рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, реформа нестационарной торговли в Москве официально завершена. На данный момент в столице работает 9,1 тыс. киосков, их количество и расположение принципиально не изменится.