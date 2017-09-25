Лондон, 25 сентября, 2017, 21:04 — ИА Регнум. На неделе российского кино в ноябре в Великобритании покажут несколько фильмов, в том числе фильм режиссёра Алексея Учителя «Матильда», сообщил основатель фестиваля и премии «Золотой Единорог» Филип Перкон 25 сентября.

Цитата из к/ф «Матильда». Реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Матильда и Николай

«Фильм «Притяжение» откроет фестиваль, а фильмом закрытия фестиваля станет фильм «Матильда», — сказал Перкон.

На пресс-конференции, которая прошла сегодня, 25 сентября, Учитель сказал журналистам, что с нетерпением ждет реакции иностранных зрителей на свой нашумевший в России фильм.

Напомним, неделя российского кино в Великобритании пройдет с 19 по 26 ноября в сразу в нескольких городах. По результатам просмотров будет объявлен победитель премии «Золотой Единорог», которая вручается «за заслуги в области развития кинопроизводства, связанного с Россией».

Одним из ярых противников показа фильма Учителя является депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая почти каждый день делает яркие заявления в адрес режиссера и его сторонников, чем немало популяризирует картину.

Читайте также: Поклонская: Блудство! Смотреть «Матильду» — грех для православных.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 сентября, Поклонская заявила, что бесплатные билеты на премию фильма Учитель должен выдать Виктории Нуланд, Джону Маккейну и президенту Украины Петру Порошенко.