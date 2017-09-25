Ереван, 25 сентября, 2017, 19:07 — ИА Регнум. Согласно Конституции Армении, государственным языком Республики Армения является армянский язык, следовательно, все другие языки и русский в том числе считаются иностранными, заявил в беседе с ИА REGNUM юрист Арман Григорян, комментируя слова министра образования и науки Армении Левона Мкртчяна, который заявил в интервью ТАСС, что «русский язык отныне имеет в Армении статус иностранного языка».

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«Я не знаю, о чём говорит министр, но в Армении нет статуса иностранного языка, такими являются все языки, которые не имеют статус государственного. Тем более непонятно слово «отныне», которое употребил Мкртчян, касательно русского. Следуя из интервью, скорее всего, что-то напутал журналист», — сказал Григорян.

Конституция РА, Статья 20. Государственный язык Республики Армения

Государственным языком Республики Армения является армянский язык.

В уже упомянутом интервью министр образования и науки Армении говорит о концепции обучения русскому языку, которое разработало министерство, и которое стало предметом для острых обсуждений.

«По традиции, еще с советских времен, русский язык широко распространен в Армении, однако никакого статуса до сих пор не имел. К примеру, когда сегодня наши дети поступают в вузы, то по предмету иностранный язык они сдают экзамен по английскому, французскому, немецкому, испанскому или итальянскому языкам, — отметил Мкртчян. — Русского среди этих языков нет, и сдавать экзамен по русскому абитуриенты не могут. Отныне мы фиксируем, что русский язык имеет в Армении статус иностранного языка».

По словам нашего собеседника, скорее всего речь идёт о том, что в будущем году абитуриенты смогут сдавать при поступлении в вузы русский язык в качестве иностранного, так как в настоящий момент русский язык не входит в число иностранных и его сдают только те абитуриенты, которые поступают на языковой факультет.

«Министр говорил о статусе языка во время поступления в вуз, а журналист вынес это вырванное из контекста высказывание в качестве главной мысли в начало материала и получилась такая путаница», — отметил Григорян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство образования и науки Армении разработало концепцию преподавания русского языка в школах, которая в данный момент вынесена на общественное обсуждение.

Поводом для разработки такой концепции послужило поручение премьер-министра Армении Карена Карапетяна о повышении качества преподавания иностранных языков. Так как в образовательной системе Армении русский язык не входит в число иностранных, то министерство, будучи ответственным за политику в сфере образования, разработало две отдельные концепции.

В разработанном документе говорится, что обучение русскому языку в Армении является одной из важнейших задач. В качестве цели указывается «популяризация русского языка» и подчеркивается, что «преподавание русского языка в школах позволит учащимся и студентам приобрести знания и навыки для эффективного сотрудничества друг с другом».

«Владение русским языком является конкурентным преимуществом гражданина при получении высшего образования и формировании профессиональных навыков. Возрождение и развитие производства, науки, образования и культуры, а также контакты Армении с мировым сообществом, противодействие геоэкономическим и геополитическим вызовам и реализация процессов в нашей стране ставят задачу и необходимость обеспечения свободного владения русским языком среди армянской молодежи», — говорится в документе, опубликованном на едином сайте проектов правовых актов.