Москва, 26 сентября, 2017, 05:17 — ИА Регнум. Четвертое лето подряд скорость таяния льда в Арктике ставит новые рекорды. Сейчас площадь полярной шапки — 4,6 млн км2 — на 1,6 млн км2 меньше по сравнению со средними значениями двадцатилетней давности. Соответствующие данные, которые предоставило НАСА, получили широкое обсуждение в западных СМИ. Эту и другие новости Арктики, обсуждаемые зарубежной прессой, приводит в своем обзоре корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Mercator Media 2017 Рыболовство в Арктике

По информации, распространенной The New York Times, наивысшие показатели сокращения площади льда наблюдались в 2012 году, когда размеры полярной ледовой шапки сократились до 3,41 млн км2. Но и ушедшее лето оказалось одним из лидеров по этому показателю за всю историю наблюдений. Причиной могли стать обильные летние дожди, когда относительно теплые воды Арктики были способны ускорить таяние ледовой шапки.

Тем временем потепление океанов приносит выгоду экономике Исландии: теперь южные виды рыб плывут на север, становясь добычей исландских рыбаков, а северные перемещаются еще дальше. Изменение климата идет на пользу и другим северным странам, в акваториях которых начала появляться ценная рыба, ранее сторонившаяся слишком холодной воды.

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