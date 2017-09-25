Анкара, 25 сентября, 2017, 18:27 — ИА Регнум. Турция предлагает российской стороне ускорить поставку зенитно-ракетных систем С-400, сообщает турецкая газета Habertürk.

Минобороны России С-400

Издание приводит сообщение замглавы Секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) Исмаила Демира, рассказавшего о переговорах, направленных на приближение начала поставок российских ЗРС С-400.

Российские зенитно-ракетные системы ПВО С-400 начнут поставляться в Турцию в течение минимум двух лет, однако турецкая сторона прилагает усилия для сокращения сроков ожидания начала поставок.

«Сейчас я не хочу называть конкретную дату, так как нами ведутся переговоры с российской стороной, чтобы приблизить её. Однако уже можно сказать, что поставки начнутся в течение ближайших двух лет», — цитирует газета слова Исмаила Демира.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября пресс-службой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России было объявлено о подписании договора на поставку Турции российских зенитно-ракетных систем ПВО С-400.

Детали этого соглашения не раскрывались, так как тема специфическая и чувствительная. По этой же причине приоритетное право комментировать этот контракт было предоставлено заказчику.

Напомним, решение турецкого руководства о закупке российских систем ПВО вызвало негативную реакцию союзников Турции по блоку НАТО.