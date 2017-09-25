Алушта, Крым, 25 сентября, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск прокуратуры в отношении ООО «Морские развлечения», которое незаконно приобрело нежилые строения общей площадью 185 кв. м в Алуште. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма 25 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Суд признал незаконной приватизацию строений и вернул недвижимость в муниципальную собственность Алушты.

Прокуратура контролирует исполнение решение суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа министерство имущества Крыма обнародовало регламент приватизации крупного предприятия «Завод шампанских вин «Новый Свет», 100% акций которого пока принадлежат Крыму. 20 сентября Госсовет Крыма решил выставить акции «Нового Света» на продажу.

Идея приватизации ГПУ возникла в апреле 2017 года, когда глава Крыма Сергей Аксененко озвучил предложение по продаже предприятия.