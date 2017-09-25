Москва, 25 сентября, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сегодня, 25 сентября, принял отставку по собственному желанию Николая Меркушкина с поста губернатора Самарской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркушкин назначен спецпредставителем президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и Николай Меркушкин

О плюсах назначения Николая Меркушкина для внутренней и внешней политики России корреспонденту ИА REGNUM рассказал член Экспертного механизма ООН по правам коренных народов Алексей Цыкарев.

Komiinform.ru Алексей Цыкарев

— Это независимая площадка для взаимодействия общественных организаций и представителей финно-угорских народов, которая существует с 1992 года. Раз в четыре года конгресс проходит в одной из четырех стран, где проживают представители этой группы. В ходе конгрессов обсуждается сохранение и развитие финно-угорских языков и культур, защита прав и интересов финно-угорских народов, активизация международных контактов.

— Нет, обычно делегатами становятся общественные деятели, выбранные самими организациями финно-угорских народов. Официальные лица также всегда участвуют, но представитель президента — это новшество для конгресса.

— Могу отметить, что в 2016 году, когда очередное заседание конгресса проходило в городе Лахти в Финляндии, с российской стороны ощущалась некая прохлада: делегации финно-угров России и официальная делегация были значительно уменьшены. Однако, судя по всему, эти настроения на данный момент изменились. На открытии 21 сентября текущего года Российско-Финляндского культурного форума в Санкт-Петербурге премьер-министры России и Финляндии — Дмитрий Медведев и Юха Сипиля — подчеркнули важность поддержки международного финно-угорского сотрудничества именно на государственном уровне. Похоже, сегодняшнее решение президента — логичное продолжение заявлений Дмитрия Медведева.

— Я бы назвал Меркушкина давним сторонником финно-угорского движения России. Еще когда он был спикером Государственного Собрания Мордовии, он выстраивал диалог с представителями финно-угорских общественных организаций. Став главой республики, он продолжил политику, и многие мероприятия — съезды, конференции, фестивали — проходили именно в Саранске. Одним словом, Николай Меркушкин — известная фигура в кругах финно-угорских активистов, и теперь, будучи политиком федерального уровня, он может стать весомой фигурой, способной поддержать усилия по продвижению их интересов на международных площадках.

— Только в позитивном ключе можно рассматривать то, что международное сотрудничество будет не сворачиваться, а продолжаться и развиваться. Надеюсь, что с назначением Меркушкина можно ожидать еще большего внимания к российским представителям этой группы народов.

— Я считаю, что представление о финно-угорских сепаратистах в целом очень преувеличено. Единство с Россией как государством — это волеизъявление всех финно-угорских народов страны. Однако создание принципиально новой должности для Николая Меркушкина — это показатель того, что Кремль хочет сформулировать более четкую позицию по этому вопросу и абсолютно точно артикулировать ее в отношениях с Венгрией, Финляндией и Эстонией — странами, которые, как считают определенные силы в федеральном центре, активнее всех поддерживают центробежные силы внутри финно-угорского движения России.

Справка ИА REGNUM

В мире проживают более 25 миллионов представителей финно-угорской группы. Это одна из самых крупных этноязыковых общностей в Европе. В России живет 17 народов финно-угорского происхождения.

Поступательно, уверенно, системно, а главное — тихо внедряется концепция «единого финно-угорского мира». Она варьируется в зависимости от градуса настроений европейских партнеров. Диапазон велик: от стремления лидеров национального движения добиться «независимости от русских оккупантов», идей о «родстве по крови» финно-угорских народов России с народами Финляндии, Эстонии и Венгрии, до политического единства «финно-угорского мира». Очевидно, что вся концепция направлена на усиление сепаратистских настроений и работает против интересов российской государственности и российской экономики.

Примером может послужить ситуация вокруг народа водь в Ленинградской области. Зарубежные соседи, особенно эстонцы, с особым трепетом относятся к води и проявляют активное внимание к этому этносу, ведь сейчас на территории води находится крупнейший российский порт на Балтике, ставший конкурентом эстонских портов — Усть-Луга.

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