Ленинградская область, 25 сентября, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Празднование 90-летия образования многонациональной Ленинградской области продолжается: народы региона соединили свои традиции в один шумный фестиваль — «Энколово собирает друзей».

Дом дружбы Ленинградской области Фестиваль «Энколово собирает друзей» во Всеволожском районе

На территории Ленинградской области проживают представители 141 национальности. У дружных соседей повод для совместного веселья всегда найдется. На праздничной поляне деревни Энколово Всеволожского района в воскресенье, 24 сентября, собрались представители разных национальностей: русские, украинцы, белорусы, чуваши, коми, цыгане, коренные народы Севера и многие другие жители Ленинградской области, которые чтят свои корни и традиции.

Дом дружбы Ленинградской области Фестиваль «Энколово собирает друзей» во Всеволожском районе

«Энколово собирает друзей» уже второй год подряд и, похоже, этот фестиваль становится для региона новой традицией. Главным организатором праздника стал Дом дружбы Ленинградской области, при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, а также Дома дружбы Всеволожского района и культурного центра «Бугры».

"В этом году праздник было решено перенести на осень. Многие наши гости успели вернуться из отпуска, с каникул, и вместе нам удалось продлить лето с его праздниками еще ненадолго», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор Дома дружбы Ленобласти Владимир Михайленко. Он отметил, что, согласно планам Дома дружбы, фестиваль снова состоится в 2018 году.

Дом дружбы Ленинградской области Фестиваль «Энколово собирает друзей» во Всеволожском районе

Центром праздника стал концерт с участием творческих вокальных и танцевальных коллективов национально-культурных объединений Ленинградской области. Перед зрителями выступили чувашский фольклорный ансамбль «Парне», «Коми песня», ансамбль украинской песни «Рось», ансамбль цыганской песни «Красная роза» и другие.

Дом дружбы Ленинградской области Фестиваль «Энколово собирает друзей» во Всеволожском районе

Порадовала гостей выставка-ярмарка традиционных изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Одной из самых масштабных стала экспозиция ингерманландских финнов: работы лоскутного шитья по мотивам карело-финского эпоса «Калевала» представила мастерица Анна Зыкова из Гатчинского района.

«С помощью таких выставок национальные праздники обретают историческую ценность, — поделилась своими впечатлениями Елизавета Шпакова, участница фестиваля. — Сегодня с помощью традиционных предметов нашего быта мы, словно в картинках, рассказали своим гостям о прошлом своих народов. А когда ты знаком с культурой и корнями своего соседа, враждовать с ним больше никогда не захочется».

Любой желающий мог попробовать свои силы в мастер-классах по коми и чувашской национальной вышивке, резьбе по дереву, изготовлению салфеток и кукол, плетению кушаков. А после веселых игр большой популярностью пользовался единый праздничный стол с блюдами национальной кухни разных народов.

Дом дружбы Ленинградской области Фестиваль «Энколово собирает друзей» во Всеволожском районе

Дом дружбы Ленинградской области — государственное бюджетное учреждение, которое тесно сотрудничает почти с 40 национально-культурными общественными организациями, реализует более десятка просветительских проектов на территории региона.