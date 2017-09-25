Берлин, 25 сентября, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Берлинский корреспондент итальянской La Repubblica Тониа Мастробуони считает, что «выборы в Бундестаг выиграла, конечно Меркель, но настоящую победу в них одержали ультраправые из «Альтернативы для Германии» во главе с Александром Гауландом».

Бундестаг

Журналистке, которую прежде всего интересовали причины удачи «правых популистов», как называют в Германии организацию Гауланда, одной из первых удалось проинтервьюировать лидера «АдГ», адвоката, политика и бывшего члена партии «Христианско-демократический союз».

«Корни победы лежат на поверхности, — сообщил руководитель популистов. — Дело в том, что Ангела Меркель попыталась собрать большинство на свою сторону, лавируя между многими политическими организациями — в итоге для того, чтобы никого не обидеть, ей пришлось убрать из своей предвыборной программы некоторые наиболее острые вопросы. А мы как раз их оставили — и в первую очередь миграционную проблему. Потому к нам немцы и потянулись».

По замечанию Гауланда, германская правящая верхушка почему-то восприняла нашествие иммигрантов из Азии и Африки как нечто само собой разумеющееся, «отделавшись пустой констатацией: ну вот, они пришли, теперь нам с ними жить. А жить-то с ними, не уважающими немецкие порядки и традиции и насаждающими свои обычаи, германский гражданин не хочет. И мы будем защищать его права. Уверен, что нас будет поддерживать всё большее количество людей — народу не нравится этот «поворот в сторону Африки», и он восстает против него».

«Мы будем поднимать те вопросы, которых у Меркель в программе нет, или они отнесены на задворки. Мы будем оказывать давление на правительство с тем, чтобы защитить интересы коренных немцев и тех, кто уважает нашу культуру, а не навязывает свою, — сказал в заключение Александр Гауланд. — Благодаря этому мы овладеем всей Германией».

24 сентября 2017 года в Германии прошли выборы в бундестаг. Победу на них одержал блок ХДС/ХСС, показавший худший за последние 12 лет результат — 33,2%.