Берлин, 25 сентября, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Выборы в бундестаг Германии стали главным беспокойством Польши на минувшей неделе, считает шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM, эксперт по Польше Станислав Стремидловский.

Немецкие мародеры в Польше. 1939

По его словам, ни один из кандидатов не мог полностью удовлетворить Варшаву, и разговор, скорее, шел о «выборе между чумой и холерой», так как однозначное непринятие клуба правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) вызывал лидер СДПГ Мартин Шульц, к которому будто бы чуть ли не личную неприязнь испытывает президент PiS Ярослав Качиньский.

Эксперт напоминает, что Шульц неоднократно критиковал Варшаву «в сильных выражениях», да и к тому же социал-демократы имеют подозрительно теплые чувства к России, не говоря уже о бывшем федеральном канцлере из их рядов — Герхарде Шредере, грозе польских энергетических проектов.

«Поэтому Меркель — это меньшее зло. Некоторые польские эксперты в этой связи говорят как о решенном о налаживании отношений между Польшей и Германией, приезде Меркель, которая в четвертый раз возглавит правительство, в Варшаву, поскольку «ей это нужно». Почему нужно Берлину, правда, аргументируется не очень убедительно», — говорит Станислав Стремидловский.

Самым удивительным он называет симпатии клуба «Права и Справедливости» в отношении «Альтернативы для Германии».

«Аргументируется это тем, что даже с учетом не очень приемлемых взглядов «АдГ» (идей сближения Берлина и Москвы или прославления вермахта во время Второй мировой войны — прим. ИА REGNUM ), ее настроения против иммиграции и противодействие климатической политике ЕС могут привести к некоторым позитивным изменениям в новом правительстве Ангелы Меркель, что совпадает с польскими интересами. Однако как бы не получилось так, что во время готовки яичницы для поляков «Альтернатива для Германии» разведет костер из общеевропейского дома», — рассуждает эксперт.

Напомним, 24 сентября 2017 года в Германии состоялись выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен федеральный канцлер.

Согласно предварительным официальным результатам, которые были опубликованы в ночь на 25 сентября, в бундестаг прошли шесть партий, лидирует альянс христианско-демократических партий ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель, который набрал 33%. В первую тройку также вошли Социал-демократическая партия Германии (СдПГ) (20,5% голосов) и правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) (12,6% голосовавших). Также необходимый для прохождения в парламент барьер в 5% голосов преодолели Свободная демократическая партия (10,7%), Левая партия (9,2%) и партия «Союз-90» / «зеленые» (8,9%).