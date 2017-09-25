Москва, 25 сентября, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут двусторонние переговоры 28 сентября. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Договорённость о встрече была подтверждена в ходе состоявшегося 25 сентября телефонного разговора двух лидеров. Как сообщается, Путин и Эрдоган условились «продолжить обстоятельный обмен мнениями по региональной и двусторонней повестке дня в ходе рабочей встречи в Анкаре 28 сентября».

В ходе беседы президенты двух стран также детально обсудили сирийскую проблематику, в том числе в свете итогов шестой Международной встречи по Сирии в Астане, состоявшейся 14−15 сентября.

«Подчёркивалось, что создание четырёх зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике открывает путь к прекращению гражданской войны и политическому урегулированию кризиса на основе принципов суверенитета и территориальной целостности страны», — информирует пресс-служба.

Отмечается, что стороны подчеркнули «важность дальнейшей тесной координации усилий России и Турции на сирийском направлении».

«Затронут также ряд актуальных вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества», — говорится в пресс-релизе.

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