Москва, 25 сентября, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Сырьевые «быки» все-таки реализовали свою долгосрочную цель на $57 за баррель Brent. Сегодня, 25 сентября, «бочка» североморской нефти торгуется по $57,73 и дорожает на 1,6%. За два часа баррель подорожал почти на процент, активность покупателей только расширяется, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефтяная вышка

Легкая нефть WTI стоит сегодня $51,11 за баррель. Спред между Brent и WTI по рыночным меркам огромный — около $7, в спокойные биржевые периоды он не превышает $3−3,5. Вполне возможно, что это сигнал к скорому развороту тренда, отметила она.

«Триггером покупок сегодня выступают новости прошлой недели о готовности Ливии и Нигерии присоединиться к ОПЕК+ когда-нибудь потом. Нюансы этой «готовности» инвесторы благополучно оставил за скобками и сосредоточились только на основном», — пояснила Бодрова.

По её мнению, покупать исключительно на новостях подобного толка — неосмотрительно, но сейчас, в разгар ралли, никто не смотрит по сторонам. В нефти уже отработаны технические сигналы с тестом области сопротивлений $57,30−57,55. Они давно пройдены, впереди $57,90. Нельзя исключать, что после небольшой стабилизации рынок предпримет атаку на $58.

«Здесь стоит большое количество заявок на продажу. Последний раз нефть была такой дорогой 3 января 2017 года, сырье явно перекуплено, а коррекция начнется, как только рынок увидит несостоятельность своих действий», — считает эксперт.

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