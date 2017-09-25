Москва, 25 сентября, 2017, 14:29 — ИА Регнум. Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская считает, что режиссёру «Матильды» Алексею Учителю необходимо выдать бесплатные билеты на премьеру фильма Виктории Нуланд, Джону Маккейну и президенту Украины Петру Порошенко. Об этом 25 сентября депутат написала на своей личной странице в Facebook.

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Ворота

«Не забудьте, Алексей Ефимович (Учитель — ИА REGNUM ), выдать бесплатно билеты в первых рядах ревнителям «подлинной демократии» и настоящей «свободы» — раздатчикам пирожков на майдане Нуланд, Маккейну и, конечно, их «послушному ученику» Петру Порошенко с Ко», — написала Поклонская.

Читайте также: Поклонская: Блудство! Смотреть «Матильду» — грех для православных

Депутат добавила, что Учителю надо «гордиться» тем, что только он может снять «нужную реплику за 61 дубль», тогда как другим режиссёрам «максимум надо три».

«В Вашем любимом Голливуде Вас бы уже выгнали перед четвертым дублем за перерасход бюджета и неумение работать с актерами», — отметила она.

Кроме того, Поклонская считает, что Учитель за государственные деньги «глумится над верой собственного народа, историей и первым лицом России».

Напомним, депутат Госдумы Наталья Поклонская активно оказывает противодействие выходу в прокат фильма о романе будущего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Поклонская убеждена, что демонстрация фильма оскорбляет чувства верующих на том основании, что отрекшийся от престола и расстрелянный позже вместе с семьей последний российский император был причислен к лику святых.

Читайте также: Поклонская: Блудство! Смотреть «Матильду» — грех для православных