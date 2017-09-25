Липецк, 25 сентября, 2017, 13:50 — ИА Регнум. В Липецке продолжаются обсуждения «транспортной реформы» — перехода на безналичную систему оплаты в общественном транспорте, изменения городских маршрутов и обновления подвижного состава. На разных площадках дискуссии ведутся в разных ключах: чиновники оптимистично строят амбициозные планы, а рядовые горожане продолжают жаловаться на несовершенства в системе пассажирских перевозок. О том, какие проблемы липецкого транспорта в течение недели с 18 по 24 сентября обсуждались в региональных СМИ, — в обзоре ИА REGNUM.

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Полное обновление транспортного парка — за пятилетку

Тему городских пассажирских перевозок обсуждали на общественном совете в мэрии 22 сентября по инициативе главы Липецка Сергея Иванова. Чиновники поделились своими масштабными планами по реорганизации этой сферы.

«Ставим задачу полностью обновить муниципальный автобусный парк в пятилетний срок. Этого же будем требовать и от немуниципальных перевозчиков», — заявил глава Липецка Сергей Иванов.

Транспорт на липецких улицах должен стать более экологичным, удобным для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Также обсуждалась возможность выделения на липецких дорогах отдельных полос для общественного транспорта, организации платных парковок, активизации работы телефона горячей линии, принимающей жалобы и предложения липчан по вопросам работы транспорта, оснащения остановочных павильонов информационными табло.

Член общественного совета Валентина Головина отметила, что в микрорайоне Сокол транспорт перестает ходить после 19:00, что вызывает недовольство горожан. Глава города поручил профильному департаменту провести проверку и представить ее результаты и конкретные предложения.

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Еще одну проблему, связанную с транспортной реформой, осветила ТРК «Липецкое время».

«Школьники Липецка в общественном транспорте будут ездить по льготным картам. Решить этот вопрос обещал глава Липецка Сергей Иванов на заседании общественного совета.

Напомним, с переходом на новую систему оплаты в городском транспорте имеющихся льгот лишились липецкие школьники и студенты. Теперь они ездят в школы, колледжи и вузы на общих основаниях. Льготные транспортные карты уже получили школьники из многодетных семей. Им компенсируется половина оплаты проезда из расчета 44 поездки в месяц».

«Будем встречаться вместе с руководителями образовательных учреждений для того, чтобы выработать определенную схему. Здесь речь будет идти о персонифицированной карте для школьников, как вариант. В самое ближайшее время нужно принимать решение», — цитирует «Липецкое время» слова Сергея Иванова.

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Транспортные карты противоречат религиозным взглядам липчан?

Тем временем общественность пытается всеми возможными средствами противостоять транспортной реформе, в частности — повышения стоимости проезда при оплате наличными. Портал Gorod48 сообщил о судебном разбирательстве, стартовавшем 21 сентября в Советском районном суде.

«Началось рассмотрение иска депутатов областного Совета Николая Разворотнева, Татьяны Копыловой, Сергея Токарева и городского Совета Николая Быковских к региональному управлению потребительского рынка и ценовой политики.

Депутаты считают противозаконным приказ Николая Киреева от 31.05.2017 № 89-Ц, в котором цена за проезд в городском транспорте Липецка установлена в размере 17 рублей по картам и 22 рублей — за наличный проезд. Такая разница в цене ущемляет правах граждан, так как некоторые не могут покупать карты в силу разных обстоятельств… Представитель Сергея Токарева Юрий Бурков привел ряд случаев, когда люди не могут купить карты: религиозные мотивы, недоверие к обработчикам персональных данных при покупке карт…

Истцы уверены, что цена одной и той же услуги не может быть разной в зависимости от формы оплаты. Это противоречит части 4. Статьи 16.1 Закона РФ «О защите прав потребителей», части 2 статьи 426 ГК РФ и далее вплоть до Конституции России и международных прав человека. Кроме того, приказ за подписью Николая Киреева ведет к нарушению публичного договора между пассажирами и транспортниками…

Обоснованность тарифов была отмечена в экспертном заключении сотрудников того же управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. При этом, приказ выносился на основании административного регламента, который, по мнению Юрия Букреева (замначальника управления потребрынка — прим. ИА REGNUM ), не учитывает согласование принятого решения с кем-либо…

В итоге, выслушав доводы сторон, судья Елена Акимова объявила о перерыве в процессе до 25 сентября».

Прогресс идет вперед — сервис остается на прежнем уровне

«Комсомольская правда — Липецк» обратила внимание на то, что несмотря на все нововведения, одно в липецких маршрутках осталось неизменным — от горожан продолжают поступать жалобы на хамство водителей.

«Очередной крик души появился в группе «Потребитель48» в соцсети «ВКонтакте»:

"Куда можно пожаловаться на хамство и неадекватность водителя 308 маршрутки? Телефон, который висит в автобусе, не отвечает, — описывает свои злоключения липчанка. — Водитель не остановился на моей остановке, хотя я стояла у выхода. Когда я его окликнула, он сделал вид, что меня не заметил, и открыл двери на полпути к другой остановке (на 19-м мкр.), и такой мне «выходи!» Я говорю, мол, и куда я отсюда пойду? Он: «Куда хочешь. Домой». Ни извинений, ничего. Я сказала, что тут выходить не буду. Он закрыл дверь, дал по газам и начал на меня орать. Типа тогда катайся со мной. Я достала телефон сфоткать телефоны на стенде. Он начал орать уже матом, чтобы я звонила куда хочу. Я ему культурно и слегка повысив голос, чтобы шум мотора перекричать, сказала, что он не прав и чтобы мне не тыкал. Тогда он начал издеваться типа «Что, не берут трубку, да?» За это время он развернулся на кольце 9 мкр и подъехал к моей остановке. Я ему сказала дословно «Счастливого вам пути», на что мне проорали «Иди на *** отсюда!».

Отметим, что со времени повышения стоимости проезда столкновения между пассажирами и водителями маршруток в Липецке стали не редкостью, но до крайностей пока не доходило. Впрочем, напомним, что в неадекватном поведении в транспорте замечены и пассажиры. Так, несколько месяцев назад героиней Интернета стала сотрудница липецкой мэрии, обозвавшая водителя «скотиной и тварью» за то, что тот ехал по правилам.

Кстати, напомним и то, что указанный в жалобе 308 маршрут уже успел прославиться в Липецке. ДТП с участием двух автобусов этого номера попало в Сеть. 18 сентября на улице Свиридова один автобус №308 врезался в другой того же маршрута. Тут же выяснилось, что водитель второй маршрутки не прошел медосвидетельствование и вышел в рейс пьяным. По словам представителей перевозчика, он самовольно отправился на маршрут.

В результате виновник аварии покалечил двух человек: мужчина и женщина — пассажиры первого автобуса — с травмами попали в больницу».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 августа липецкий транспорт перешел на безналичную систему оплаты — поездку можно оплатить и транспортной картой, и наличными, но наличными выйдет дороже. С 1 сентября стоимость одной поездки при оплате наличными поднялась с 17 до 22 рублей. Кроме того, в рамках реформы в Липецке полностью ликвидировано троллейбусное движение — бывшие троллейбусные маршруты сейчас обслуживаются автобусами.

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