Краматорск, ДНР, 25 сентября, 2017, 12:41 — ИА Регнум. В Донбассе идет объединение телеканалов «ДоТеБе» (г.Краматорск, под контролем ВСУ) и Луганского областного телевидения (Северодонецк, под контролем ВСУ). Согласно решению Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) объединенный канал будет называться «UA:Донбас».

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Назначенный Киевом председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский назвал решение НОТУ о слиянии каналов «таким, которое вредит информационной безопасности страны».

«Сразу отмечу: разделяю беспокойство коллектива, общественных организаций и активистов и считаю решение, принятое ПАО «НОТУ» о прекращении деятельности канала «ДоТеБе» путем его поглощения луганским телеканалом «ЛОТ» ошибочным и таким, что вредит информационной безопасности государства», — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

Чиновник возмутился тем, что в общественной телерадиокомпании считают, что на канале «ДоТеБе» работает неквалифицированное руководство. Жебривский отметил, что у жителей Донецкой и Луганской областей разные информационные предпочтения.

«Для критиков сразу поясню: речь идет не о попытке представителя областной власти сохранить на своей территории или в зоне своего влияния тот или иной канал… Ценю, что «ДоТеБе» вещает на украинском — этим журналисты опровергают кремлевский тезис о том, что украинский язык здесь чужой. Не хочу обидеть телеканал ЛОТ, который безусловно имеет достижения в деле противодействия российской информационной агрессии, впрочем стили работы двух восточных филиалов НОТУ разные. И это понятно и правильно, ведь Донетчина и Луганщина не являются тождественными, различны и предпочтения зрительской аудитории, и соответственно — инструменты воздействия на них», — считает Жебривский.

Кроме того, он призвал украинские СМИ отказаться от использования советского термина «Донбасс», поскольку он является проявлением «советской кальки и идеологического клише».

«Не имею возможности как чиновник влиять на решения ОАО «НОТУ», но как гражданин Украины не имею права и молчать: мы обязаны сохранить для области украиноязычный телеканал… Надеюсь, руководство ОАО «НОТУ» пересмотрит свое решение и признает право Донетчины на независимый украинский голос», — подытожил Жебривский.

Несмотря на протест губернатора, информацию о слиянии телеканалов подтвердил «Новостям Донбасса«глава правления НОТУ Зураб Аласания.

По его словам, управление новым каналом будет осуществлять менеджмент ЛОТ. В то же время канал сохранит офисы в Краматорске и Северодонецке.

При этом Украина продолжает восстанавливать вещание украинских каналов в Донбассе. Так, в сентябре в Новоайдарском районе Луганины (под контролем ВСУ) заработала новая телебашня. Её сигнал превышает предусмотренный радиус в 80 км и достигает города Должанска (ЛНР).

«Радиус действия передатчиков станции составляет 60 км и обеспечивает украинским телерадиовещанием населенные пункты Станично-Луганского, Попаснянского районов, а также Луганска, Голубовки, Кадиевки, Алчевска, Брянки, Первомайска, Славяносербского, частично — Перевальского и Лутугинского районов», — говорится в сообщении пресс-службы Луганской облгосадминистрации.

Ранее, 5 сентября Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за законопроект № 5547, который упрощает выдачу лицензий на временное вещание в Донбассе и Крыму. Как пояснила глава комитета по свободе слова и информационной политике Виктория Сюмар, этот законопроект упростит получение лицензий, «чтобы районные центры не приезжали в Киев, не платили лицензионный сбор, но чтобы они просто делали местные радиостанции и получали разрешение сроком на один год». Также в случае принятия законопроекта, украинские радиостанции смогут работать без лицензий. Вместо лицензии Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания будет выдавать радиостанциям разрешения на временное вещание.

Как сообщалось, 22 августа президент Украины Петр Порошенко торжественно открыл телевизионную башню в Бахмутовке Новоайдарского района Луганщина (под контролем ВСУ). Это третья башня из тех, что были возведены в течение двух последних лет (после Краматорской и Чонгарской).

Напомним, в марте 2017 года в Херсонской области в селе Чонгар возле админграницы с Крымом открыли 150-метровую телекоммуникационную вышку, которая обеспечила трансляцию украинских телевизионных и радиосигналов в Крым. В частности, запущено вещание четырех украинских радиостанций: «Українське радіо» (100,7 МГц), радио «Мейдан» (ООО «ТК «Атлант-СВ» г. Киев, 101,4 МГц), радио «Крым.Реалии» (ОО «Радио крымских громад», 105,4 МГц), «Херсон FM» (ТРО «София», 107,8 МГц). В конце июля Нацсовет по ТВ и РВ назвал пять украинских телеканалов, которые победили в конкурсе и будут вести цифровое эфирное вещание в Крыму — это UA: Крим (НОТУ), Черноморская телерадиокомпания, ICTV, «5 канал» и «Прямий» (Тонис). Аудиторию телеканалов составят более 200 тысяч крымчан.