Барселона, Испания, 25 сентября, 2017, 11:54 — ИА Регнум. В преддверии референдума о независимости Каталонии от Испании ИА REGNUM вновь делает общедоступной в сети изданную им в 2007 году книгу испанских и каталонских аналитических материалов о борьбе Каталонии за независимость.

ИА REGNUM Испания − Каталония: империя и реальность

Они были впервые опубликованы в изданиях El Pais, Le Monde diplomatique, ABC, El Periodico de Catalunya, La Vanguardia. Их публикация в России была осуществлена ИА REGNUM официально, с разрешения правообладателей, под редакцией и в переводе Елены Висенс: «Испания — Каталония: империя и реальность» (М., 2007).

Полную электронную версию книги можно прочесть здесь.