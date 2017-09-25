Берлин, 25 сентября, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о возможности вновь сформировать коалицию после победы на выборах ее блока ХДС/ХСС. Он набрал 33,2%, что стало худшим результатом за 12 лет правления Меркель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Сенсацией стала победа ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AFD), набравшей 13,5% и ставшей третьей силой в бундестаге. Партий правого толка — а в Евросоюзе AFD называют неонацистской партией, не было в немецком парламенте со времен окончания Второй мировой войны.

Вторыми стали социал-демократы (СДПГ) с худшим в своей истории результатом в 20%. Всего в бундестаге 19-го созыва впервые с 1953 года будут представлены шесть политических сил: помимо трех лидеров, в парламент вошли Свободная демократическая партия (СвДП, 10,4%), «зеленые» (9,2%) и Левая партия (8,7%).

Социал-демократы пообещали уйти в оппозицию. Теперь возможен лишь один вариант правящей коалиции: блок Меркель ХДС/ХСС, «свободные демократы» и «зеленые».

"Мы стратегическую задачу выполнили и стали крупнейшей силой, у нас есть задача сформировать правительство. В обход нас оно сформировано не будет», — заявила Меркель, выступая перед однопартийцами.

По ее мнению, ключевыми задачами на ближайшие четыре года должно стать возвращение ушедшего от партии электората: Меркель назвала попадание AFD в парламент настоящим вызовом. Для исправления ошибок канцлер пообещала внимательно проанализировать ситуацию.

Лидер социал-демократов Мартин Шульц заявил, что у партии не получилось мобилизовать базу традиционных избирателей, несмотря на то, что в последние годы социал-демократы смогли добиться многого в социальной политике.

Что касается попадания AFD в бундестаг, то эксперты считают такой результат неудивительным: слишком сильны были правые настроения в Германии последние несколько лет. По данным социологов, к AFD от консерваторов ушел примерно 1 млн избирателей, недовольных миграционной политикой действующего канцлера.

Один из лидеров AFD Александер Гауланд после объявления данных первых экзитполов заявил, что партия начнет «охоту» на блок Меркель. Другие партии не без оснований считают популистов «нацистской и расистской» политической силой и отказываются с ней взаимодействовать.

Явка на выборах в бундестаг составила 76,2%. В предыдущих парламентских выборах в голосовании приняли участие 71,5% избирателей. Участки в Германии открылись в 8:00 утра по местному времени.

В 2017 году вновь выросло число избирателей, голосующих по почте: таких было около трети. Больше всего избирателей, по данным последнего предвыборного опроса Infratest Dimap, проведенного 14 сентября, волнуют вопросы образования, борьбы с терроризмом и пенсионного обеспечения. Внешняя политика заняла лишь десятое место в списке важных для населения тем.