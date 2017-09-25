Москва, 25 сентября, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Большинство российских граждан считают, что 398 тыс. рублей — существенная сумма для сбережений. При этом, по результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, у 63% опрошенных нет накоплений, сообщают «Известия».

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89% участников опроса назвали оптимальным ежемесячный доход в размере 105 тыс. рублей. 8% опрошенных не смогли назвать точную сумму необходимого дохода, еще 3% считают, что счастье не в деньгах.

Как подтвердили 46% участников исследования, лучше всего вкладывать деньги в недвижимость. Вложиться в золото и драгоценности готовы еще 14%. Акции предприятий готовы приобрести 7%, еще 5% — инвестировать в пенсионные фонды.

Открыть счет в банке готовы 29% опрошенных. При этом 17% предпочитают хранить накопления в рублях, 10% выбирают валюту.

У 63% участников опроса нет существенных накоплений. Сбережения есть у 36%, из них 74% хранят деньги в банке, еще 22% — у себя.

Если в 2013 году граждане России считали накоплениями сумму в 243 тыс. рублей, то сейчас сбережения составляют 398 тыс. рублей.

Телефонный опрос проходил 29 и 30 августа. В нем приняли участие 1 200 человек.