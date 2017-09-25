Вашингтон, 25 сентября, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Зять президента США Дональда Трампа и его старший советник Джаред Кушнер использовал свой личный почтовый ящик для того, чтобы вести переписки с коллегами по Белому дому. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Кушнер использует свою частную учетную запись вместе с официальным ящиком в системе электронной почты Белого дома, иногда обмениваясь посланиями с высокопоставленными чиновниками», — пишет издание.

Источники издания отмечают, что чиновник якобы с декабря 2016 г. по август 2017 г., используя личный аккаунт, отправил и получил менее 100 писем, в которых в основном были ссылки на новости.

Адвокат Кушнера Эбби Лоуэлл позже признал, что советник Трампа послал и получил некоторое количество писем с частного аккаунта. При этом защитник добавил, что Кушнер в большинстве случаев пользуется рабочей, а не личной электронной почтой.

«Обычно это были новостные статьи или политические комментарии, — говорит Лоуэлл. — И чаще всего это происходило, когда кто-то писал ему на личную почту, а не на ящик в Белом доме».

Источники издания также отмечает, что информации о передаче старшим советником Трампа конфиденциальной или секретной информации через личную почту нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после победы на выборах президент США Дональд Трамп начал подвергаться жесткой критике со стороны некоторых СМИ. Среди претензий звучали обвинения в сотрудничестве с РФ, а также в том, что Кремль непосредственно повлиял на исход выборов в США.