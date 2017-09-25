Берлин, 25 сентября, 2017, 07:17 — ИА Регнум. По итогам выборов в Германии в бундестаг прошли шесть партий. Об этом, как передает Deutsche Welle, свидетельствуют предварительные официальные результаты голосования, опубликованные в ночь на понедельник, 25 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Так, альянс христианско-демократических партий ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель набрал 33%. Следом идет Социал-демократическая партия Германии (СдПГ) с результатом 20,5% проголосовавших. На третьем месте — правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 12,6% голосов.

Барьер в 5%, который необходим для прохождения в парламент, преодолели также Свободная демократическая партия (10,7%), Левая партия (9,2%) и партия «Союз-90» / «зеленые» (8,9%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Германии прошли выборы в бундестаг. По итогам голосования будет сформировано новое правительство и назначен федеральный канцлер.

Читайте также: Exit-poll: Меркель побеждает на выборах в Германии, но мало

Читайте также: Явка на выборах в Германии не превышает показатели 2013 года