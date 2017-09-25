Красноярск, 25 сентября, 2017, 07:16 — ИА Регнум. В Красноярском крае активно обсуждаются слухи о возможной скорой отставке губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Если в начале прошлой недели об этом писали преимущественно местные и не всегда влиятельные СМИ, то к выходным слухи обсуждались уже в ведущих российских массмедиа.

(сс) Monoar Шахматы

Справедливости ради нужно добавить, что в списке возможных отставников фигурирует не только имя Толоконского, есть также имена еще около 15 губернаторов, которые могут досрочно сложить полномочия этой осенью. Среди сибирских глав называют Виктора Назарова (Омская область), Александра Карлина (Алтайский край) и Владимира Городецкого (Новосибирская область).

Читайте также: Главам ряда регионов РФ предрекли досрочные отставки

Считается, что серия отставок глав регионов связана с приближающимися выборами президента. Таким образом Кремль якобы хочет продемонстрировать решительность в кадровой политике и подготовить электорально значимые регионы к мартовскому голосованию.

На прошлой неделе некоторые красноярские СМИ писали, что Толоконского неожиданно вызвали в Кремль на неплановую встречу с руководителями администрации президента. Впрочем, в окружении губернатора отрицали, что глава региона ездил в Москву. По их словам, он работал в регионе.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что информацию о возможной отставке официально в краевом правительстве не комментируют, в массмедиа фигурируют лишь «источники», заявляющие о несостоятельности слухов о грядущих переменах в регионе.

По мнению политолога Анатолия Савостина, сложившаяся ситуация для губернатора Виктора Толоконского достаточно неприятна.

«Складывается впечатление, что многие губернаторы опасаются как-либо публично реагировать на такие слухи, потому что сами не до конца уверены в своем будущем, — говорит эксперт. — Принципы кадровой политики Кремля не очень прозрачны, поэтому делать прогнозы в этой ситуации — дело неблагодарное. Но, уверен, отставки в губернаторском корпусе в ближайшее время и вправду будут».

Отвечая на вопрос ИА REGNUM о том, есть ли объективные основания для увольнения Толоконского, политолог сказал, что «социально-политическая ситуация в Красноярском крае не особенно отличается от других регионов страны».

«Есть свои нюансы, но в целом ситуация здесь достаточно стабильная», — считает Савостин.

64-летний Виктор Толоконский был избран губернатором в сентябре 2014 года, получив поддержку 63% избирателей. До этого он был полпредом президента в Сибири (2010−2014 годы), губернатором Новосибирской области (2000−2010 годы), мэром Новосибирска (1996−2000 годы).