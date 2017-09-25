Багдад, 25 сентября, 2017, 05:04 — ИА Регнум. Сегодня, 25 сентября, в Иракском Курдистане пройдет референдум о независимости. Что ждет регион в случае, если на референдуме будет дан положительный ответ и Ближний Восток сможет стать свидетелем образования нового государства, пишет постоянный автор ИА REGNUM Антон Исаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Курдистан

Несмотря на призывы со стороны, включая наименее заинтересованных в курдской независимости Иран и Турцию, референдум отложить невозможно. Вопрос сейчас ставится иначе — что будет после? В случае положительного решения, объявит ли президент Иракского Курдистана Масуд Барзани о независимости на следующий день после оглашения итогов?

В 2005 году курды уже проводили референдум, за которым не последовало конкретных политических результатов. Независимость для них во многом зависит от поддержки, которую оказали бы им другие государства, готовые признать курдскую государственность. Если на сегодняшнем референдуме независимому Курдистану будет сказано «да», то, вероятно, первым новое государства признает Израиль, давно имеющий по этому вопросу четкую позицию. Помимо экономического и культурного сотрудничества, Израилю импонирует создание на территории Ближнего Востока второго относительно светского государства, ориентированного на западный путь развития. Опять же, добавляющего забот Ирану.

А вот категорическое неприятие со стороны Турции выражается в дружеских советах и рекомендациях: у Барзани неплохие отношения с Реджепом Эрдоганом, Эрбиль уже несколько лет напрямую продает Турции нефть, и жесткие действия привели бы Турцию к риску потери хорошего партнера.

А что же США? О любопытном отношении Вашингтона к возможности курдской независимости читайте здесь: Иракский Курдистан. Перспективы обретения независимости

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