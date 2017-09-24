Берлин, 24 сентября, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Блок христианско-демократических партий ХДС/ХСС, избирательный список которого возглавляет канцлер Ангела Меркель, лидирует на выборах в бундестаг, прошедших в Германии 24 сентября. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные exit-poll.

Euku Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

«Блок Христианско-социального и Христианско-демократического союзов (ХДС/ХСС) на данный момент поддержали 32,5% избирателей, — сообщает вещатель. — На выборах в 2013 г. этот блок набрал 41,5% голосов».

Социал-демократическая партии Германии (СДПГ), которая находится на второй позиции, набрала 20% голосов избирателей. «Альтернатива для Германии» (АдГ) занимает третье место (13,5% голосов).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в бундестаг стартовали в Германии 24 сентября. Ровно в 19.00 мск избирательные участки были закрыты. По итогам этих выборов будет сформировано новое правительство и назначен федеральный канцлер — фактический глава государства.

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