Москва, 24 сентября, 2017, 18:56 — ИА Регнум. В Москве в квартире найдено тело бывшего вратаря сборной СССР по хоккею Виктора Толмачева. Об этом сообщает в воскресенье, 24 сентября, «Московский Комсомолец».

Cska.in Команда Виктора Толмачева

«Бывший вратарь сборной СССР по хоккею был найден убитым в своем доме на Открытом шоссе», — пишет газета.

По предварительным данным, пожилой мужчина умер в результате получения колото-резаных ранений.

Отмечается, что по подозрению в совершении данного преступления была задержана дочь хоккеиста.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Виктор Толмачев родился в августе в 1939 году. В 1960-х выступал за московский ЦСКА и сборную СССР.