Берлин, 24 сентября, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Явка на парламентских выборах в Германии к 15:00 мск составила 41,1%. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил Федеральный уполномоченный по проведению выборов Дитер Заррайтер.

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«К 14:00 местного времени (15 мск), то есть за 4 часа до закрытия избирательных участков, проголосовали 41,1% избирателей», — сообщил он.

При этом Заррайтер добавил, что явка на выборах в бундестаг в 2017 г. немного ниже, чем в 2013 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в бундестаг стартовали в Германии 24 сентября. По итогам этих выборов будет сформировано новое правительство и назначен федеральный канцлер — фактический глава государства.

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