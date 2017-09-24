Берлин, 24 сентября, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Действующий канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье, 24 сентября, проголосовала в Берлине на выборах в бундестаг. Об этом передает корреспондент РИА «Новости».

Euku Ангела Меркель

На избирательный участок, который расположен в центральном округе, канцлер Германии приехала вместе с мужем Иоахимом Зауэром около 15.30 мск.

Отмечается, что в ожидании политика там собрались десятки сотрудников СМИ, почти полностью заполнив участок.

Меркель, которая была в коралловом пиджаке, проголосовала в течении 2-х минут, после чего спешно покинула участок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Германии стартовали выборы в бундестаг. По итогам этих выборов будет сформировано новое правительство и назначен федеральный канцлер — фактический глава государства.

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