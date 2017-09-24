Минобороны РФ: Спецназ США базируется на позициях «Исламского государства»*
Москва, 24 сентября, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры аэрофотосъемки района дислокации боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) севернее сирийского города Дейр-эз-Зор, на которых отчётливо видна боевая техника подразделений специального назначения Вооружённых сил США. Фотоснимки размещёны сегодня, 24 сентября, на официальной странице российского военного ведомства в американской социальной сети Facebook.
Согласно данным российского военного ведомства, подконтрольные США отряды «сирийских демократических сил» (СДС) при поддержке подразделений американского спецназа беспрепятственно продвигаются через боевые порядки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вдоль левого берега реки Евфрат в направлении Дейр-эз-Зора.
«С помощью аэрофотоснимков, которые сделаны в период с 8 по 12 сентября 2017 года в районах дислокации вооруженных формирований ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа «Хаммер», находящихся на вооружении спецназа США», — сказано в сообщении Минобороны РФ.
Напомним, на вооружении террористов находится большое количество гражданских пикапов, в частности, марки Toyota, оснащённых крупнокалиберными пулеметами. Кроме того, террористы захватили больше количество сирийской военной техники, но у армии Сирии на вооружении никогда не было бронеавтомобилей «Хаммер».
Также в Минобороны РФ отметили, что на представленных снимках отчётливо видно, что спецназ США дислоцирован в опорных пунктах, где ранее располагались боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом вокруг этих опорных пунктов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с террористами или воронок от ударов авиации международной коалиции.
Кроме того, на опорных пунктах, где базируются американские спецназовцы, нет никаких признаков организации боевого охранения.
«Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности», — утверждает Минобороны РФ.