* запрещённая в России организация

Москва, 24 сентября, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры аэрофотосъемки района дислокации боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) севернее сирийского города Дейр-эз-Зор, на которых отчётливо видна боевая техника подразделений специального назначения Вооружённых сил США. Фотоснимки размещёны сегодня, 24 сентября, на официальной странице российского военного ведомства в американской социальной сети Facebook.

Минобороны РФ Аэрофотосъемка районов дислокации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) севернее г. Дейр-эз-Зор, сделанная в период с 8 по 12 сентября 2017

Минобороны РФ Аэрофотосъемка районов дислокации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) севернее г. Дейр-эз-Зор, сделанная в период с 8 по 12 сентября 2017

Согласно данным российского военного ведомства, подконтрольные США отряды «сирийских демократических сил» (СДС) при поддержке подразделений американского спецназа беспрепятственно продвигаются через боевые порядки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вдоль левого берега реки Евфрат в направлении Дейр-эз-Зора.

«С помощью аэрофотоснимков, которые сделаны в период с 8 по 12 сентября 2017 года в районах дислокации вооруженных формирований ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа «Хаммер», находящихся на вооружении спецназа США», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, на вооружении террористов находится большое количество гражданских пикапов, в частности, марки Toyota, оснащённых крупнокалиберными пулеметами. Кроме того, террористы захватили больше количество сирийской военной техники, но у армии Сирии на вооружении никогда не было бронеавтомобилей «Хаммер».

Минобороны РФ Аэрофотосъемка районов дислокации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) севернее г. Дейр-эз-Зор, сделанная в период с 8 по 12 сентября 2017

Также в Минобороны РФ отметили, что на представленных снимках отчётливо видно, что спецназ США дислоцирован в опорных пунктах, где ранее располагались боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом вокруг этих опорных пунктов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с террористами или воронок от ударов авиации международной коалиции.

Кроме того, на опорных пунктах, где базируются американские спецназовцы, нет никаких признаков организации боевого охранения.

«Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности», — утверждает Минобороны РФ.