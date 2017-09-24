В США обнародовали справочник по войне с Россией
Вашингтон, 24 сентября, 2017, 12:19 — ИА Регнум. В США «группа по асимметричной войне» выпустила пособие о военной тактике российской армии. Об этом сегодня, 24 сентября, пишет издание The National Interest.
Документ называется «Пособие по российскому военному делу нового поколения». Данное пособие было издано ещё в декабре 2016 года, но в общий доступ оно было выложено несколько дней назад. В нём содержатся рекомендации американским вооружённым силам по противостоянию российской тактике ведения войн.
В 68-страничном пособии содержатся данные о российской военной технике, которую, как предполагают авторы, Россия может использовать в гипотетическом широкомасштабном военном конфликте.
Составители пособия утверждают, что Россия овладела используемой США тактикой контроля над полем боевых действий при помощи беспилотных и пилотируемых систем обнаружения, фиксированием расположения объектов противника, за которым следует уничтожение при помощи авиаударов или артиллерийского огня.
Также в пособии перечислены «слабости» российской армии, которые США могут использовать в гипотетическом конфликте. Среди этих «слабостей» — «отсутствие мотивации у солдат-срочников, неразвитая логистика и мощная, но неточная авиационная и артиллерийская поддержка».