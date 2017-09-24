Вашингтон, 24 сентября, 2017, 12:19 — ИА Регнум. В США «группа по асимметричной войне» выпустила пособие о военной тактике российской армии. Об этом сегодня, 24 сентября, пишет издание The National Interest.

U.S. Army Залп

Документ называется «Пособие по российскому военному делу нового поколения». Данное пособие было издано ещё в декабре 2016 года, но в общий доступ оно было выложено несколько дней назад. В нём содержатся рекомендации американским вооружённым силам по противостоянию российской тактике ведения войн.

В 68-страничном пособии содержатся данные о российской военной технике, которую, как предполагают авторы, Россия может использовать в гипотетическом широкомасштабном военном конфликте.

Составители пособия утверждают, что Россия овладела используемой США тактикой контроля над полем боевых действий при помощи беспилотных и пилотируемых систем обнаружения, фиксированием расположения объектов противника, за которым следует уничтожение при помощи авиаударов или артиллерийского огня.

Также в пособии перечислены «слабости» российской армии, которые США могут использовать в гипотетическом конфликте. Среди этих «слабостей» — «отсутствие мотивации у солдат-срочников, неразвитая логистика и мощная, но неточная авиационная и артиллерийская поддержка».