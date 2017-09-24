Берлин, 24 сентября, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Сегодня, 24 сентября, в Германии пройдут парламентские выборы. В них также примут участие сотни тысяч российских немцев, переселившихся в Германию из республик бывшего СССР. На главные вопросы, относительно того, каковы политические предпочтения переселенцев, и действительно ли много среди них сторонников правопопулистской партии «Альтернатива для Германии», ответил уполномоченный правительства ФРГ по делам немцев-переселенцев Хартмут Кошик.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

Тезисно о каждом из них.

Явка. По мнению уполномоченного, сейчас в Германии наметился тренд к высокой активности избирателей, и если это действительно так, то и явка российских немцев будет выше прежней. Возможно, большой разницы относительно средней явки по стране и не будет. Однако, исходя из слов уполномоченного о его встречах с российскими немцами, к примеру, в Баден-Вюртемберге на прошлой неделе, складывается впечатление, что за этой избирательной кампанией они наблюдают особенно внимательно.

Политические предпочтения. Как показывает последний репрезентативный опрос среди немцев-переселенцев об их политических предпочтениях, который проводился в ноябре прошлого года, наибольшие симпатии представители этой группы населения испытывают к ХДС/ХСС. Согласно результатам опроса, этот блок готовы были поддержать чуть менее 50 процентов опрошенных. Почти 25% отметили, что отдали бы свое предпочтение социал-демократам. Среди опрошенных были также симпатизирующие Левой партии и партии «Зеленых».

Особым образом уполномоченный подчеркивает, что считает совершенно справедливым протест российских немцев против того, что их всех фактически пытаются свалить в одну кучу, приписывая им правопопулистские настроения и симпатии к «АдГ». Возможно, именно с тем, чтобы опровергнуть бытующие о них стереотипы, российские немцы примут еще более активное участие в предстоящих выборах.

Напомним, что еще буквально недавно в адрес немецких СМИ и политиков поступило открытое письмо, подписанное представителями 15-ти организаций выходцев из бывшего СССР. В письме они жалуются главным образом на «очень однобокое изображение немцев из России как особенно мотивированной группы избирателей» правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». «Мы — не АдГ, не ХДС, не пятая колонна Путина! Мы точно так же индивидуальны, как и все другие граждане нашей страны!» — звучит главный лозунг письма.

Ожидания. На некоторых избирательных участках страны, в частности, в районах компактного проживания российских немцев, поддержка АдГ действительно высока — 20, 30, а кое-где и 40%. Однако эксперт объясняет это вполне реальными социальными причинами, в частности, угрозой обнищания в старости. Учитывая тот факт, что ХДС/ХСС, так же как и СДПГ, намерены заняться этой проблемой, вполне вероятно, что российские немцы обратятся к консерваторам или же социал-демократам, отмечает Кошик.

Эксперт при этом не исключает возможность успеха АдГ на некоторых избирательных участках со значительным русскоязычным электоратомввиду того, что партия выставляет на выборы кандидатов в бундестаг из числа немцев-переселенцев. .

Напоследок уполномоченный, обращаясь к русскоязычному электорату, дал несколько советов. Во-первых, необходимость идти голосовать очевидна, так как «только тот, кто воспользуется своим правом голоса, может потом ворчать или радоваться их итогам». Во-вторых, эксперт убежден, «что ни левые, ни правые радикалы не двинут нашу страну вперед». «Чтобы удержать Германию на правильном курсе, решить понятные проблемы российских немцев в социальной сфере, необходимо укреплять политический центр, а это различные партийные комбинации. Так что совсем не обязательно агитировать за какую-либо одну партию».

Напомним, что сегодня, 24 сентября, определится новый состав нижней палаты парламента Германии — бундестага. Ожидается, что победу одержит консервативный блок ХДС/ХСС, однако основная интрига выборов заключается в том, с кем блок вступит в союз для создания правящей коалиции, и удастся ли правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» выйти на третье место. Избирательные участки проработают с 8:00 до 18:00, а предварительные результаты станут известны уже к часу ночи. Финальные результаты ожидаются к утру 25 сентября.