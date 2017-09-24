Берлин, 24 сентября, 2017, 09:47 — ИА Регнум. В Германии сегодня, 24 сентября, стартовали выборы в бундестаг. По итогам этих выборов будет сформировано новое правительство и назначен федеральный канцлер — фактический глава государства.

Norbert Aepli Бундестаг

В выборах могут принять участие 61,5 миллиона немцев. Согласно социологическим опросам, почти треть избирателей собирается голосовать по почте. За поддержку народа борются 42 партии.

Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 18:00 (с 9:00 до 19:00 по московскому времени). После закрытия избирательных участков общественные телеканалы ARD и ZDF обнародуют данные первых экзитполов.

Проводимые ранее социологические опросы показывают, что особой интриги на этих выборах нет — безусловное лидерство остается за альянсом ХДС/ХСС (Христианский демократический союз и Христианско-социальный союз). По данным соцопросов, за этот правящий альянс готовы проголосовать 37% избирателей.

На втором месте по соцопросам идёт Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Ей свои голоса готовы отдать до 23% избирателей.

Правая «Альтернатива для Германии» может рассчитывать на 12%, Свободные демократы — до 11%, «Левые» — от 8 до 11%, «Зелёные» — до 8%.

Таким образом, вариантов формирования нового кабинета всего два. При более вероятной победе ХДС/ХСС лидер этого союза Ангела Меркель станет федеральным канцлером в четвертый раз, а альянс сформирует правительство на правах старшего партнёра в коалиции. При этом партнёром в коалиции будет СДПГ (как и в нынешнем коалиционном правительстве). Стоит отметить, что в ходе предвыборной кампании ХДС/ХСС и СДПГ воздерживались от критики друг друга, что подтверждает их намерение сформировать коалиционный кабинет.

Если каким-то чудом СДП наберёт больше голосов избирателей, чем ХДС/ХСС, то Меркель, скорее всего, канцлером уже не будет и социал-демократы приобретут больше министерских портфелей. Есть также вариант, что при победе СДПГ эта партия сформирует коалиционное правительство без ХДС/ХСС, например с «Левыми» и «Зелеными». Однако это маловероятно.

Единственной интригой этих выборов может стать прохождение в бундестаг правых из «Альтернатива для Германии». Если эта партия займёт третье место, то её представители впервые пройдут в бундестаг. При этом ХДС/ХСС и СДПГ уже заявили, что ни при каких условиях не будут входить в коалицию с «Альтернативой для Германии» при формировании нового кабинета.