Мехико, 24 сентября, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Мексики ввело режим чрезвычайного положения в 75 муниципалитетах штата Оахака после недавнего землетрясения. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщила пресс-служба мексиканского правительства.

U.S. Geological Survey Department Землетрясение

Сообщается, что введение режима ЧС позволит задействовать средства правительственного Фонда помощи при чрезвычайных ситуациях. Власти получат ресурсы для размещения пострадавшего населения и оказания ему продовольственной и врачебной помощи.

Напомним, во вторник, 19 сентября, в 120 километрах от Мехико произошло землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки привели к обрушению зданий, под завалами оказались люди. Поисково-спасательные операции продолжаются до сих пор.

Ранее власти Мексики сообщили, что в результате землетрясения около трёх тысяч зданий получили серьёзные повреждения, которые могут привести к их обрушению.

По последним данным, число жертв землетрясения в Мексике достигло 293 человек. Более половины смертельных случаев были зарегистрированы в столице страны.