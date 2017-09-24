Бишкек, 24 сентября, 2017, 07:15 — ИА Регнум. «Несмотря на сложности адаптации экономики страны к ЕАЭС и возникающие недоразумения с некоторыми инвесторами в Киргизии, хорошая динамика развития страны внушает оптимизм. Уходящей команде президента Атамбаева не все удалось сделать, однако решение проблем сдвинулось с мертвой точки. И это хорошо», — заявил эксперт по Средней Азии Иван Ипполитов, комментируя ИА REGNUM слова киргизстанского лидера о том, что «Киргизия должна стать раем для бизнеса».

Инвестиции

Ипполитов считает, что киргизстанские власти не должны акцентировать внимание сугубо на создании «рая для инвесторов». Ведь самые лучшие условия для бизнеса не всегда означают благо для рядовых граждан.

«Идеальное место для инвесторов там, где условия работы предполагают минимум обязательств относительно места пребывания. Вряд ли Киргизию, которая имеет давний опыт работы с иностранными бизнесменами, устроит такое положение вещей», — отмечает эксперт.

По мнению аналитика, сейчас Бишкеку желательно сохранить положительный эффект от заключения нового соглашения с «Кумтором» и продолжить работу по улучшению инвестиционного климата в стране.

«Урегулирование текущих споров вокруг крупнейшего в стране золотого рудника — однозначный плюс для действующей власти в разрезе общеполитической ситуации в стране. Соглашение подписано в предвыборный период, чтобы всем было понятно кто тут молодец (президентские выборы в Киргизии назначены на 15 октября 2017 года — Прим. ИА REGNUM )», — подчеркнул Иван Ипполитов.

Что касается экономической стороны вопроса, то завершение многолетних споров, по словам Ипполитова, выгодно всем: и стране и канадским инвесторам.

«Постоянные споры по «Кумтору», без сомнения, не улучшали инвестклимат страны. Хочется верить, что достигнутые договоренности окажутся жизнеспособны после прихода нового президента», — утверждает он.

Эксперт напомнил, что скандалы вокруг рудника имели «сложную траекторию развития, и говорить о том, что в этой ситуации поставлена окончательная точка» он бы пока не спешил.

«Допускаю вариант, что вопрос «Кумтора» заморожен, но не решен до конца. Дальнейшее развитие событий, помимо политической обстановки в стране, будет во многом зависеть от двух факторов. Первый — цена на золото, которая в настоящий момент продолжает расти. При сохранении этой динамика, «Кумтор» принесет дополнительные финансовые выгоды. Второй — то как будет меняться стоимость добычи. Эти два фактора влияют на рентабельность добычи драгоценного металла на руднике и напрямую влияют на устойчивость «перемирия».

Подводя итог, Иван Ипполитов высказал мнение, что скандал с другим иностранным инвестором, чешской компанией Liglass Trading, которая заявляла о намерении построить ГЭС в Киргизии — это скорее частный случай и, вероятнее всего, ситуация не ударит по инвестиционной привлекательности Киргизии.

Аналитик аргументирует свою позицию тем, с самого начала к несостоявшемуся чешскому инвестору «были вопросы относительно его деятельности».

«Компания, которая бралась возводить гидроэлектростанции в Киргизии, малоизвестная и никогда не занималась энергетикой. А ее финансовые возможности и способности быть инвестором в таком дорогостоящем и длительном проекте вызывала сомнения у многих наблюдателей», — резюмирует эксперт.