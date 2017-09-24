Лондон, 24 сентября, 2017, 05:56 — ИА Регнум. Неизвестные распылили вещество с токсичным действием в торговом комплексе Лондона. Пострадали по меньшей мере шесть человек, передает BBC.

Токсическая опасность

Инцидент произошел вечером 23 сентября около Westfield Shopping Centre, который находится на востоке британской столицы, в районе Стратфорд. В местных СМИ и соцсетях опубликованы кадры с места происшествия, на которых видны многочисленные автомобили полиции и кареты скорой помощи.

По предварительным данным, опасное вещество распылила группа мужчин. Один из злоумышленников задержан, ему будет предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.

В полиции отметили, что произошедшее, предположительно, не является терактом. Район, где случилось ЧП, оцеплен.