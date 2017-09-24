Москва, 24 сентября, 2017, 03:55 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Домодедово» начались вылеты рейсов «ВИМ-Авиа», задержанные ранее. Об этом сообщают «Известия».

Sergey Korovkin 84 Самолёт авиакомпании «ВИМ-Авиа»

Отмечается, что было задержано 19 рейсов, намеченных на 20, 21 и 22 сентября. Пассажиры не могли отправиться в Магадан, Санкт-Петербург, итальянский город Римини, турецкую Анталью и другие города.

В Росавиации пояснили, что задержки рейсов произошли из-за долгов «ВИМ-Авиа» по оплате топлива. В Минтрансе наблюдают за ситуацией с перевозчиком.

По сообщению Ассоциации туроператоров России (АТОР), перевозчик частично погасил свою задолженность за топливо перед воздушной гаванью. Генеральный директор туроператора «Випсервис» Дмитрий Горин проинформировал АТОР, что все задержанные рейсы должны осуществиться до 25 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, рейсы авиакомпании «ВИМ-Авиа», которые должны были состояться с 16:00 мск 22 сентября до 9:20 23 сентября, были задержаны. На табло напротив них появилась отметка «будет информация». Ночь на 23 сентября пассажиры задержанных рейсов, включая семьи в детьми, провели на сдвинутых друг к другу стульях.

Читайте также: В «Домодедово» задержаны свыше 10 рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа»