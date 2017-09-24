Афины , 24 сентября, 2017, 03:10 — ИА Регнум. Пожилая гражданка Великобритании, отдыхавшая в Греции, стала жертвой бродячих собак. Об этом сообщает греческий телеканал ERT.

State Farm Собака

Бывшая преподавательница Оксфорда пропала вечером 22 сентября. Она возвращалась из поездки в Месемврию, где находятся руины древнегреческого города.

64-летняя женщина решила прогуляться по морскому берегу, ей предстояло пройти несколько километров до пансионата в деревне Марония. Во время прогулки на туристку напали дикие собаки.

Женщина успела позвонить родственникам в Лондон и сообщить об инциденте, после чего связь с ней пропала. Родные туристки сообщили о произошедшем в полицию Греции.

Сотрудники полиции и добровольцы искали туристку всю ночь. Утром 23 сентября ее тело нашли. Расследованием трагедии занимается местная полиция.

Отметим, в России случаются нападения на людей не только бродячих собак, но и животных, имеющих хозяев. Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года собаки растерзали семилетнюю девочку в Таборинском районе Свердловской области. Уголовное дело в отношении владельцев собак передано в суд.

В июле похожий инцидент произошел в Тюменской области, в селе Салаирка. В результате нападения собак пострадала трехлетняя девочка.

Читайте также: На Урале владельцы загрызших насмерть ребёнка собак отправятся под суд