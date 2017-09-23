Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2017, 00:19 — ИА Регнум. В Нью-Йорке завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, на которой присутствовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, сообщает пресс-служба МИД Армении.

twitter.com/tbalayan Встреча Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова в Нью-Йорке

Уточняется, что в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с организацией предстоящей встречи президентов Армении и Азербайджана. Достигнута договоренность, что сопредседатели МГ ОБСЕ посетят регион в октябре.

До переговоров главы МИД Армении и Азербайджана провели встречи с посредниками и личным представителем действующего председателя ОБСЕ по отдельности.

Переговоры по Нагорному Карабаху в очередной раз близки к развязке?

Последний раз главы МИД Армении и Азербайджана встречались 11 июля в Брюсселе, где также пытались согласовать встречу президентов дух стран.

Последняя встреча глав Армении и Азербайджана Сержда Саргсяна и Ильхама Алиева состоялась больше года назад, в июне 2016 года в Санкт-Петербурге. Ранее в том же году аналогичная встреча состоялась в Вене.

На тех встречах были согласованы предложения о размещении механизмов расследования инцидентов в зоне конфликта. Однако Азербайджан отказался подписать данное соглашение.

Для продолжения переговоров на высшем уровне Ереван настаивает на реализации предложений, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге.